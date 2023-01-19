Благодаря грантам губернатора ЯНАО в регионе откроются молодежные пространства

Благодаря губернаторским грантам в трех городах откроются креативные пространства для молодежи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«В Салехарде, райцентрах Шурышкарского и Ямальского районов завершаются работы по созданию новых креативных пространств. Это стало возможным благодаря грантам от губернатора. Их получили 11 муниципалитетов в июне прошлого года», — говорится в сообщении.

Также на сайте регионального правительство указано, что на создание новых мест молодежного притяжения в ЯНАО выделено 90 миллионов рублей. Кроме этого, в финансирование проекта участвуют муниципалитеты региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина рассказал о том, как улучшить молодежную политику. Губернатор ЯНАО предложил создать нацпроект по работе с молодежью.