19 января 2023
18 января 2023

Благодаря грантам губернатора ЯНАО в регионе откроются молодежные пространства

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард, портрет, флаг россии, артюхов дмитрий, флаг янао
Благодаря губернаторским грантам в трех городах откроются креативные пространства для молодежи Фото:

В трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«В Салехарде, райцентрах Шурышкарского и Ямальского районов завершаются работы по созданию новых креативных пространств. Это стало возможным благодаря грантам от губернатора. Их получили 11 муниципалитетов в июне прошлого года», — говорится в сообщении.

Также на сайте регионального правительство указано, что на создание новых мест молодежного притяжения в ЯНАО выделено 90 миллионов рублей. Кроме этого, в финансирование проекта участвуют муниципалитеты региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина рассказал о том, как улучшить молодежную политику. Губернатор ЯНАО предложил создать нацпроект по работе с молодежью.

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В трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «В Салехарде, райцентрах Шурышкарского и Ямальского районов завершаются работы по созданию новых креативных пространств. Это стало возможным благодаря грантам от губернатора. Их получили 11 муниципалитетов в июне прошлого года», — говорится в сообщении. Также на сайте регионального правительство указано, что на создание новых мест молодежного притяжения в ЯНАО выделено 90 миллионов рублей. Кроме этого, в финансирование проекта участвуют муниципалитеты региона. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина рассказал о том, как улучшить молодежную политику. Губернатор ЯНАО предложил создать нацпроект по работе с молодежью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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