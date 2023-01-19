Благодаря грантам губернатора ЯНАО в регионе откроются молодежные пространства

В трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«В Салехарде, райцентрах Шурышкарского и Ямальского районов завершаются работы по созданию новых креативных пространств. Это стало возможным благодаря грантам от губернатора. Их получили 11 муниципалитетов в июне прошлого года», — говорится в сообщении.
Также на сайте регионального правительство указано, что на создание новых мест молодежного притяжения в ЯНАО выделено 90 миллионов рублей. Кроме этого, в финансирование проекта участвуют муниципалитеты региона.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина рассказал о том, как улучшить молодежную политику. Губернатор ЯНАО предложил создать нацпроект по работе с молодежью.
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В трех городах ЯНАО благодаря губернаторским грантам откроются креативные пространства для молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «В Салехарде, райцентрах Шурышкарского и Ямальского районов завершаются работы по созданию новых креативных пространств. Это стало возможным благодаря грантам от губернатора. Их получили 11 муниципалитетов в июне прошлого года», — говорится в сообщении. Также на сайте регионального правительство указано, что на создание новых мест молодежного притяжения в ЯНАО выделено 90 миллионов рублей. Кроме этого, в финансирование проекта участвуют муниципалитеты региона. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов на заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина рассказал о том, как улучшить молодежную политику. Губернатор ЯНАО предложил создать нацпроект по работе с молодежью.