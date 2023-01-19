Жителю Ишима (Тюменская область), заявившемуся на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг, городские власти выделили материальную помощь размером в одну копейку. Скрин решения чиновников опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».
«Лучше бы не позорились, чем такие цифры писать. Спасибо нашей администрации за такую нереальную помощь в оплате коммунальных услуг», — написал житель Ишима в городской группе «ВКонтакте».
К своему сообщению ишимец приложил копию решения городской администрации. В нем говорится, что власти решили одобрить выделение субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако ее размер составил 0,01 рубль. При этом, по словам автора поста, ежемесячный платеж за ЖКУ у него составляет 10 тысяч рублей.
URA.RU направило запрос в мэрию Ишима. Ответ ожидается.
Как писало агентство, власти Тюменской области ранее объясняли, кто из тюменцев может получить субсидию на ЖКУ. Сверхнормативные расходы части жителей региона должна покрывать льгота.
Такое решение властей получил ишимец в ответ на свою просьбу о помощи
Фото: группа «Ишим пере Подслушано»
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Жителю Ишима (Тюменская область), заявившемуся на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг, городские власти выделили материальную помощь размером в одну копейку. Скрин решения чиновников опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». «Лучше бы не позорились, чем такие цифры писать. Спасибо нашей администрации за такую нереальную помощь в оплате коммунальных услуг», — написал житель Ишима в городской группе «ВКонтакте». К своему сообщению ишимец приложил копию решения городской администрации. В нем говорится, что власти решили одобрить выделение субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако ее размер составил 0,01 рубль. При этом, по словам автора поста, ежемесячный платеж за ЖКУ у него составляет 10 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в мэрию Ишима. Ответ ожидается. Как писало агентство, власти Тюменской области ранее объясняли, кто из тюменцев может получить субсидию на ЖКУ. Сверхнормативные расходы части жителей региона должна покрывать льгота.