В мэрии решили, что субсидии в 1 копейку ишимцу будет достаточно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителю Ишима (Тюменская область), заявившемуся на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг, городские власти выделили материальную помощь размером в одну копейку. Скрин решения чиновников опубликован в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лучше бы не позорились, чем такие цифры писать. Спасибо нашей администрации за такую нереальную помощь в оплате коммунальных услуг», — написал житель Ишима в городской группе «ВКонтакте».

К своему сообщению ишимец приложил копию решения городской администрации. В нем говорится, что власти решили одобрить выделение субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако ее размер составил 0,01 рубль. При этом, по словам автора поста, ежемесячный платеж за ЖКУ у него составляет 10 тысяч рублей.

URA.RU направило запрос в мэрию Ишима. Ответ ожидается.

Как писало агентство, власти Тюменской области ранее объясняли, кто из тюменцев может получить субсидию на ЖКУ. Сверхнормативные расходы части жителей региона должна покрывать льгота.