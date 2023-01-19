Челябинцев набирают для охраны артвооружения

Южноуральцам предлагают подписать контракт и отправиться служить в Трехгорный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают в ряды ВС РФ для охраны артиллерийского вооружения в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорном. как говорится в объявлении, опубликованном в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, успешные кандидаты получат все социальные гарантии.

«Вакантные должности: водитель (категории „С“, „Д“, „С, Е“), водитель БТР-80, номер расчета, радиотелефонист, химик-дозиметрист, наводчик, стрелок, пулеметчик. Проживание: общежитие, служебные квартиры», — говорится в объявлении.

Кандидат на контрактную службу должен иметь хорошее здоровье, гражданство РФ и соответствующий уровень образования. В случае, если кандидат лишен водительских прав за пьяное вождение, ему откажут в зачислении в ряды ВС РФ. Также на службу не принимают нарушителей условий контракта.

Успешных кандидатов ждет повышенное денежное довольствие по сравнению с другими видами и родами войск, гарантированное прохождение военной службы только на территории РФ, денежное довольствие на первичных воинских должностях от 40 тысяч рублей. К хорошей зарплате добавляются различные надбавки. Также им предоставляются все гарантии, положенные военнослужащим, вплоть до трудоустройства жен.

В конце прошлого года южноуральцев приглашали служить на базе артвооружения, которая дислоцировалась под Иркутском. Кандидаты должны подходить по всем требованиям.