19 января 2023

Челябинцев набирают для охраны артвооружения

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Южноуральцам предлагают подписать контракт и отправиться служить в Трехгорный Фото:

Жителей Челябинской области приглашают в ряды ВС РФ для охраны артиллерийского вооружения в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорном. как говорится в объявлении, опубликованном в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, успешные кандидаты получат все социальные гарантии.

«Вакантные должности: водитель (категории „С“, „Д“, „С, Е“), водитель БТР-80, номер расчета, радиотелефонист, химик-дозиметрист, наводчик, стрелок, пулеметчик. Проживание: общежитие, служебные квартиры», — говорится в объявлении.

Кандидат на контрактную службу должен иметь хорошее здоровье, гражданство РФ и соответствующий уровень образования. В случае, если кандидат лишен водительских прав за пьяное вождение, ему откажут в зачислении в ряды ВС РФ. Также на службу не принимают нарушителей условий контракта.

Успешных кандидатов ждет повышенное денежное довольствие по сравнению с другими видами и родами войск, гарантированное прохождение военной службы только на территории РФ, денежное довольствие на первичных воинских должностях от 40 тысяч рублей. К хорошей зарплате добавляются различные надбавки. Также им предоставляются все гарантии, положенные военнослужащим, вплоть до трудоустройства жен.

В конце прошлого года южноуральцев приглашали служить на базе артвооружения, которая дислоцировалась под Иркутском. Кандидаты должны подходить по всем требованиям.

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Жителей Челябинской области приглашают в ряды ВС РФ для охраны артиллерийского вооружения в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорном. как говорится в объявлении, опубликованном в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, успешные кандидаты получат все социальные гарантии. «Вакантные должности: водитель (категории „С“, „Д“, „С, Е“), водитель БТР-80, номер расчета, радиотелефонист, химик-дозиметрист, наводчик, стрелок, пулеметчик. Проживание: общежитие, служебные квартиры», — говорится в объявлении. Кандидат на контрактную службу должен иметь хорошее здоровье, гражданство РФ и соответствующий уровень образования. В случае, если кандидат лишен водительских прав за пьяное вождение, ему откажут в зачислении в ряды ВС РФ. Также на службу не принимают нарушителей условий контракта. Успешных кандидатов ждет повышенное денежное довольствие по сравнению с другими видами и родами войск, гарантированное прохождение военной службы только на территории РФ, денежное довольствие на первичных воинских должностях от 40 тысяч рублей. К хорошей зарплате добавляются различные надбавки. Также им предоставляются все гарантии, положенные военнослужащим, вплоть до трудоустройства жен. В конце прошлого года южноуральцев приглашали служить на базе артвооружения, которая дислоцировалась под Иркутском. Кандидаты должны подходить по всем требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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