В ЯНАО продают автомобиль по цене двух квартир в столице

В Новом Уренгое Lexus LX продают по цене двух квартир в Салехарде Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен автомобиль марки Lexus LX по цене двух двухкомнатных квартир в Салехарде. Как сообщается в объявлении, размещенном на портале Avito, стоимость автомобиля 16 миллионов рублей.

«Продается Lexus LX, 2021 года. Поколение J200 рестайлинг 2 (2015—2023). Пробег 16500 километров, объем двигателя 4,5 литра. Стоимость 16 000 000 рублей», — отмечается в объявлении.

Полноприводный внедорожник имеет комплектацию Executive 2, коробка передач автомат, дизельный двигатель. Продавец указал, что в ДТП машина не участвовала и возможен торг. В независимой оценке рыночной стоимости аналитиками портала отмечается, что машина имеет цену выше рыночной. Рыночная цена от 9 700 800 до 10 939 199 рублей. Стоимость повышает маленький по сравнению с аналогичными машинами пробег, а также один собственник по ПТС. В Салехарде в капитальном исполнении двухкомнатная квартира в центре города продается за 7,7 млн рублей. Аналитиками отмечается, что квартира продается по рыночной цене.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается самая бюджетная трехкомнатная квартира в новостройке. Средняя стоимость квартир на первичном рынке Ямала составляет 6,8 млн рублей.