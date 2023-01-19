19 января 2023

В ЯНАО продают автомобиль по цене двух квартир в столице

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, лексус, марка, авто, логотип
В Новом Уренгое Lexus LX продают по цене двух квартир в Салехарде Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен автомобиль марки Lexus LX по цене двух двухкомнатных квартир в Салехарде. Как сообщается в объявлении, размещенном на портале Avito, стоимость автомобиля 16 миллионов рублей.

«Продается Lexus LX, 2021 года. Поколение J200 рестайлинг 2 (2015—2023). Пробег 16500 километров, объем двигателя 4,5 литра. Стоимость 16 000 000 рублей», — отмечается в объявлении.

Полноприводный внедорожник имеет комплектацию Executive 2, коробка передач автомат, дизельный двигатель. Продавец указал, что в ДТП машина не участвовала и возможен торг. В независимой оценке рыночной стоимости аналитиками портала отмечается, что машина имеет цену выше рыночной. Рыночная цена от 9 700 800 до 10 939 199 рублей. Стоимость повышает маленький по сравнению с аналогичными машинами пробег, а также один собственник по ПТС. В Салехарде в капитальном исполнении двухкомнатная квартира в центре города продается за 7,7 млн рублей. Аналитиками отмечается, что квартира продается по рыночной цене.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается самая бюджетная трехкомнатная квартира в новостройке. Средняя стоимость квартир на первичном рынке Ямала составляет 6,8 млн рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлен автомобиль марки Lexus LX по цене двух двухкомнатных квартир в Салехарде. Как сообщается в объявлении, размещенном на портале Avito, стоимость автомобиля 16 миллионов рублей. «Продается Lexus LX, 2021 года. Поколение J200 рестайлинг 2 (2015—2023). Пробег 16500 километров, объем двигателя 4,5 литра. Стоимость 16 000 000 рублей», — отмечается в объявлении. Полноприводный внедорожник имеет комплектацию Executive 2, коробка передач автомат, дизельный двигатель. Продавец указал, что в ДТП машина не участвовала и возможен торг. В независимой оценке рыночной стоимости аналитиками портала отмечается, что машина имеет цену выше рыночной. Рыночная цена от 9 700 800 до 10 939 199 рублей. Стоимость повышает маленький по сравнению с аналогичными машинами пробег, а также один собственник по ПТС. В Салехарде в капитальном исполнении двухкомнатная квартира в центре города продается за 7,7 млн рублей. Аналитиками отмечается, что квартира продается по рыночной цене. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске продается самая бюджетная трехкомнатная квартира в новостройке. Средняя стоимость квартир на первичном рынке Ямала составляет 6,8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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