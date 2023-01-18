В Кургане ищут желающих строить дома за полмиллиона в месяц. Скрин

18 января 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Плотникам из Кургана предлагают работать в Салехарде за 500 тысяч в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ищут бригадира с плотниками для строительства домов в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Бригаде рабочих обещают платить от 500 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте с объявлениями. «Требуются бригады плотников с бригадирами. Работа в Салехарде. Опыт работы более трех лет. Обязанности: сборка домов и бань из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Объем в месяц от 500 000 рублей», — указано в объявлении. Заработная плата за один кубический метр составляет шесть тысяч рублей. Работодатель предоставляет жилье со всеми удобствами, а также оплачивает проезд в обе стороны. Ранее на такую же вакансию в Кургане уже искали бригаду плотников. В декабре прошлого года работникам за сборку домов и бань готовы были платить от 300 тысяч рублей. Также URA.RU писало, что курганцам предлагают работать монтажниками в Запорожье за 250 тысяч рублей. В Донбассе дорожникам из Кургана обещали зарплату от 90 тысяч в месяц. Вахтовикам, желающим рыть окопы в ЛДНР были готовы платить от 180 тысяч рублей. Курганцам предлагают собирать дома из бруса в Салехарде за 500 тысяч в месяц Скрин: сайт Avito

В Кургане ищут бригадира с плотниками для строительства домов в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Бригаде рабочих обещают платить от 500 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте с объявлениями. «Требуются бригады плотников с бригадирами. Работа в Салехарде. Опыт работы более трех лет. Обязанности: сборка домов и бань из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Объем в месяц от 500 000 рублей», — указано в объявлении. Заработная плата за один кубический метр составляет шесть тысяч рублей. Работодатель предоставляет жилье со всеми удобствами, а также оплачивает проезд в обе стороны. Ранее на такую же вакансию в Кургане уже искали бригаду плотников. В декабре прошлого года работникам за сборку домов и бань готовы были платить от 300 тысяч рублей. Также URA.RU писало, что курганцам предлагают работать монтажниками в Запорожье за 250 тысяч рублей. В Донбассе дорожникам из Кургана обещали зарплату от 90 тысяч в месяц. Вахтовикам, желающим рыть окопы в ЛДНР были готовы платить от 180 тысяч рублей.