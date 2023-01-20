Боррель вспомнил о Гитлере и Наполеоне в разговоре о России

20 января 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель призвал продолжить военную поддержку Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Евродипломатии Жозеп Боррель вспомнил, что Россия одержала победу над императором Франции Наполеоном Бонапартом и лидером Третьего Рейха Германии Адольфом Гитлером. Он отметил, что не стоит недооценивать Россию, так как она не привыкла проигрывать. «Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», — сказал Боррель на церемонии вручения премии форума «Новая экономика» в Мадриде. Информация приводится на сайте форума . По его словам, глупо полагать, что Россия проиграла или ее армия некомпетентна. При этом Боррель призвал продолжить оказывать Украине военную помощь. Запад поддерживает Украину в конфликте с РФ — ВСУ получают западную военную технику, а Киев финансовую помощь. В настоящее время Запад обсуждает отправку Украине танков. В Кремле отметили, что это не помешает ходу спецоперации на Украине.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель вспомнил, что Россия одержала победу над императором Франции Наполеоном Бонапартом и лидером Третьего Рейха Германии Адольфом Гитлером. Он отметил, что не стоит недооценивать Россию, так как она не привыкла проигрывать. «Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», — сказал Боррель на церемонии вручения премии форума «Новая экономика» в Мадриде. Информация приводится на сайте форума. По его словам, глупо полагать, что Россия проиграла или ее армия некомпетентна. При этом Боррель призвал продолжить оказывать Украине военную помощь. Запад поддерживает Украину в конфликте с РФ — ВСУ получают западную военную технику, а Киев финансовую помощь. В настоящее время Запад обсуждает отправку Украине танков. В Кремле отметили, что это не помешает ходу спецоперации на Украине.