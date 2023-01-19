Авиакомпания S7 прекратила полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций

S7 прекратила полеты из Нижневартовска в Москву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО S7 Airlines перестала совершать полеты по маршруту Москва-Нижневартовск-Москва. В администрации Нижневартовского аэропорта сообщили, что отказ от полетов по этому направлению связан с санкционными ограничениями.

«Со слов менеджмента перевозчика, сокращение рейсов обусловлено более долгими сроками поставок запасных частей и комплектующих воздушных судов, связанными с геополитической ситуацией в мире и санкциями в отношении РФ. В связи с чем происходит перераспределение самолетного парка по направлениям, а также подготовка воздушных судов к более высокому летнему сезону расписания», — ответили URA.RU в приемной аэропорта.

Редакция URA.RU запросила комментарий у S7 Airlines. На момент публикации материала ответ от авиакомпании не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сокращение прямых авиарейсов в Москву. В столицу ежедневно летает только один самолет «Аэрофлота».