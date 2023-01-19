19 января 2023

Авиакомпания S7 прекратила полеты из Нижневартовска в Москву из-за санкций

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S7 прекратила полеты из Нижневартовска в Москву Фото:

В ХМАО S7 Airlines перестала совершать полеты по маршруту Москва-Нижневартовск-Москва. В администрации Нижневартовского аэропорта сообщили, что отказ от полетов по этому направлению связан с санкционными ограничениями.

«Со слов менеджмента перевозчика, сокращение рейсов обусловлено более долгими сроками поставок запасных частей и комплектующих воздушных судов, связанными с геополитической ситуацией в мире и санкциями в отношении РФ. В связи с чем происходит перераспределение самолетного парка по направлениям, а также подготовка воздушных судов к более высокому летнему сезону расписания», — ответили URA.RU в приемной аэропорта.

Редакция URA.RU запросила комментарий у S7 Airlines. На момент публикации материала ответ от авиакомпании не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сокращение прямых авиарейсов в Москву. В столицу ежедневно летает только один самолет «Аэрофлота».

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В ХМАО S7 Airlines перестала совершать полеты по маршруту Москва-Нижневартовск-Москва. В администрации Нижневартовского аэропорта сообщили, что отказ от полетов по этому направлению связан с санкционными ограничениями. «Со слов менеджмента перевозчика, сокращение рейсов обусловлено более долгими сроками поставок запасных частей и комплектующих воздушных судов, связанными с геополитической ситуацией в мире и санкциями в отношении РФ. В связи с чем происходит перераспределение самолетного парка по направлениям, а также подготовка воздушных судов к более высокому летнему сезону расписания», — ответили URA.RU в приемной аэропорта. Редакция URA.RU запросила комментарий у S7 Airlines. На момент публикации материала ответ от авиакомпании не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сокращение прямых авиарейсов в Москву. В столицу ежедневно летает только один самолет «Аэрофлота».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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