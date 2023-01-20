Власти ДНР заявили о скором окружении Бахмута

Врио главы ДНР Пушилин: ЧВК «Вагнер» скоро окружит Артемовск
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин рассказал о скором окружении Бахмута Фото:
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Российские военные продвигаются на артемовском направлении, Бахмут (Артемовск) будет взят в оперативное окружение в ближайшее время. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК „Вагнер“, находящиеся там», — заявил Пушилин журналистам, передает агентство ТАСС. Он рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» постоянно продвигаются. Масштабные зачистки проводятся в районе освобожденного Соледара.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы освободили Клещеевку. Это важный населенный пункт в пригороде Бахмута (Артемовска).

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Российские военные продвигаются на артемовском направлении, Бахмут (Артемовск) будет взят в оперативное окружение в ближайшее время. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК „Вагнер“, находящиеся там», — заявил Пушилин журналистам, передает агентство ТАСС. Он рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» постоянно продвигаются. Масштабные зачистки проводятся в районе освобожденного Соледара. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы освободили Клещеевку. Это важный населенный пункт в пригороде Бахмута (Артемовска).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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