Власти ДНР заявили о скором окружении Бахмута

Российские военные продвигаются на артемовском направлении, Бахмут (Артемовск) будет взят в оперативное окружение в ближайшее время. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК „Вагнер“, находящиеся там», — заявил Пушилин журналистам, передает агентство ТАСС. Он рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» постоянно продвигаются. Масштабные зачистки проводятся в районе освобожденного Соледара.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы освободили Клещеевку. Это важный населенный пункт в пригороде Бахмута (Артемовска).
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Российские военные продвигаются на артемовском направлении, Бахмут (Артемовск) будет взят в оперативное окружение в ближайшее время. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК „Вагнер“, находящиеся там», — заявил Пушилин журналистам, передает агентство ТАСС. Он рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» постоянно продвигаются. Масштабные зачистки проводятся в районе освобожденного Соледара. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы освободили Клещеевку. Это важный населенный пункт в пригороде Бахмута (Артемовска).