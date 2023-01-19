В ЯНАО из-за погоды закрыли зимник

Зимник закрыли из-за погодных условий
В ЯНАО 20 января из-за погоды закрыли зимнюю дорогу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Об этом сообщается в telegram-канале окружного департамента и дорожного хозяйства.
«В связи с ухудшением погодных условий движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрыто», — сообщается в канале. По данным интерактивной карты зимних автодорог ЯНАО, движение ограничили с 21:00.
Ранее из-за морозов закрыли зимнюю дорогу Коротчаево — Красноселькуп. Ограничения вводили 19 января.
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