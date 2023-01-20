Минюст включил Монеточку и главу «Гулагу.нет» Осечкина в реестр иноагентов

20 января 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Елизавета Гырдымова попала в список иноагентов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ признал певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) иноагентом. В список также попали глава правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, блогер Вадим Харченко, депутат Мосгордумы Дарья Беседина, политики Антон Устимов и Ибрагим Яганов, сообщается на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжением в реестр иноагентов включены Елизавета Гырдымова, Владимир Осечкин, Вадим Харченко, Дарья Беседина, Антон Устимов и Ибрагим Яганов», — говорится в сообщении . Беседина участвовала в создании и распространение материалов иноагентов, остальные получали поддержку от иностранных источников. Ранее Минюст РФ включил в список иностранных агентов ранее выступавшего против России актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого. В это же время в список попал оппозиционер и экс-кандидат в мэры Перми Сергей Ухов.

Минюст РФ признал певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) иноагентом. В список также попали глава правозащитного проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, блогер Вадим Харченко, депутат Мосгордумы Дарья Беседина, политики Антон Устимов и Ибрагим Яганов, сообщается на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжением в реестр иноагентов включены Елизавета Гырдымова, Владимир Осечкин, Вадим Харченко, Дарья Беседина, Антон Устимов и Ибрагим Яганов», — говорится в сообщении. Беседина участвовала в создании и распространение материалов иноагентов, остальные получали поддержку от иностранных источников. Ранее Минюст РФ включил в список иностранных агентов ранее выступавшего против России актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого. В это же время в список попал оппозиционер и экс-кандидат в мэры Перми Сергей Ухов.