Глава генштаба ВС США оценил шансы Украины на победу в СВО

Глава генштаба ВС США: Киве не одержит победу в спецоперации в 2023 году
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ВСУ не одержат победу в спецоперации в 2023 году, заявил Милли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не одержат победу в спецоперации в 2023 году. С таким заявлением выступил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно вытеснить российские силы со всей украинской территории», — передает телеканал CNN слова Милли. По мнению главы генштаба, спецоперация закончится мирными переговорами.

О начале спецоперации РФ на Украине объявлено 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в годовщину СВО ВСУ ожидают полномасштабного наступления российских военных. Позднее президент Польши Анджей Дуда предположил, что конфликт закончится мирными переговорами.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не одержат победу в спецоперации в 2023 году. С таким заявлением выступил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. «Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно вытеснить российские силы со всей украинской территории», — передает телеканал CNN слова Милли. По мнению главы генштаба, спецоперация закончится мирными переговорами. О начале спецоперации РФ на Украине объявлено 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в годовщину СВО ВСУ ожидают полномасштабного наступления российских военных. Позднее президент Польши Анджей Дуда предположил, что конфликт закончится мирными переговорами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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