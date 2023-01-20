Глава генштаба ВС США оценил шансы Украины на победу в СВО

Глава генштаба ВС США: Киве не одержит победу в спецоперации в 2023 году

20 января 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

ВСУ не одержат победу в спецоперации в 2023 году, заявил Милли Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не одержат победу в спецоперации в 2023 году. С таким заявлением выступил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. «Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно вытеснить российские силы со всей украинской территории», — передает телеканал CNN слова Милли. По мнению главы генштаба, спецоперация закончится мирными переговорами. О начале спецоперации РФ на Украине объявлено 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в годовщину СВО ВСУ ожидают полномасштабного наступления российских военных. Позднее президент Польши Анджей Дуда предположил, что конфликт закончится мирными переговорами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не одержат победу в спецоперации в 2023 году. С таким заявлением выступил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. «Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно вытеснить российские силы со всей украинской территории», — передает телеканал CNN слова Милли. По мнению главы генштаба, спецоперация закончится мирными переговорами. О начале спецоперации РФ на Украине объявлено 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения Донбасса от геноцида киевского режима. Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в годовщину СВО ВСУ ожидают полномасштабного наступления российских военных. Позднее президент Польши Анджей Дуда предположил, что конфликт закончится мирными переговорами.