Белый дом признал успехи ВС РФ в боях за Бахмут

Белый дом: Россия достигла прогресса в боях под Артемовском и в Соледаре

21 января 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Советник Белого дома признал прогресс российских военных под Артемовском и Соледаре Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы сумели добиться «постепенного прогресса» в боях под Артемовском (Бахмут), а также в Соледаре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», — заявил Кирби в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома. Согласно мнению политика, подобные успехи «не изменят стратегическую ситуацию на поле боя». Кроме того, в администрации подчеркнули, что считают территории Артемовска и Соледара «спорными» Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о взятии под контроль бойцами организации населенного пункта Клещеевка, что является одним из важнейших пригородов Артемовска. Согласно заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение этого населения позволит Вооруженным силам России кардинально улучшить свои позиции, слова врио передает RT.

Российские силы сумели добиться «постепенного прогресса» в боях под Артемовском (Бахмут), а также в Соледаре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», — заявил Кирби в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома. Согласно мнению политика, подобные успехи «не изменят стратегическую ситуацию на поле боя». Кроме того, в администрации подчеркнули, что считают территории Артемовска и Соледара «спорными» Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о взятии под контроль бойцами организации населенного пункта Клещеевка, что является одним из важнейших пригородов Артемовска. Согласно заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение этого населения позволит Вооруженным силам России кардинально улучшить свои позиции, слова врио передает RT.