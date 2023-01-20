Школьник из Чернушки Пермского края Максим Хрулев победил в последнем выпуске «Слепых прослушиваний. Голос.Дети 10» на Первом канале и попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василий Вакуленко). Эфир шоу состоялся на Первом канале вечером 20 января. Мальчик исполнил песню «Нас не догонят». К 12-летнему исполнителю повернулся весь состав жюри: Баста, певица МакSим и Егор Крид.
«Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением. Я, как человек, у которого осталось одно единственное место в команде, повернулся к тебе, чтобы тебя пригласить в свою команду», — сказал Баста после выступления школьника.
Ранее Максим Хрулев из Чернушки рассказывал, что ему удалось попасть в последний, седьмой выпуск «Слепых прослушиваний» на Первом канале. Сейчас команды Егора Крида, Басты и МакSим сформированы. Впереди участников ждет творческая борьба, которую зрители также увидят на Первом канале.
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