20 января 2023

Баста пригласил школьника из пермской глубинки в свою команду. Видео

Школьник из Чернушки выступил в музыкальном шоу на Первом канале и попал к Басте
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Баста пригласил к себе в команду школьника из Чернушки Фото:

Школьник из Чернушки Пермского края Максим Хрулев победил в последнем выпуске «Слепых прослушиваний. Голос.Дети 10» на Первом канале и попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василий Вакуленко). Эфир шоу состоялся на Первом канале вечером 20 января. Мальчик исполнил песню «Нас не догонят». К 12-летнему исполнителю повернулся весь состав жюри: Баста, певица МакSим и Егор Крид.

«Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением. Я, как человек, у которого осталось одно единственное место в команде, повернулся к тебе, чтобы тебя пригласить в свою команду», — сказал Баста после выступления школьника.

Ранее Максим Хрулев из Чернушки рассказывал, что ему удалось попасть в последний, седьмой выпуск «Слепых прослушиваний» на Первом канале. Сейчас команды Егора Крида, Басты и МакSим сформированы. Впереди участников ждет творческая борьба, которую зрители также увидят на Первом канале.

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Школьник из Чернушки Пермского края Максим Хрулев победил в последнем выпуске «Слепых прослушиваний. Голос.Дети 10» на Первом канале и попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василий Вакуленко). Эфир шоу состоялся на Первом канале вечером 20 января. Мальчик исполнил песню «Нас не догонят». К 12-летнему исполнителю повернулся весь состав жюри: Баста, певица МакSим и Егор Крид. «Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением. Я, как человек, у которого осталось одно единственное место в команде, повернулся к тебе, чтобы тебя пригласить в свою команду», — сказал Баста после выступления школьника. Ранее Максим Хрулев из Чернушки рассказывал, что ему удалось попасть в последний, седьмой выпуск «Слепых прослушиваний» на Первом канале. Сейчас команды Егора Крида, Басты и МакSим сформированы. Впереди участников ждет творческая борьба, которую зрители также увидят на Первом канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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