Баста пригласил школьника из пермской глубинки в свою команду. Видео

Школьник из Чернушки выступил в музыкальном шоу на Первом канале и попал к Басте

21 января 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Баста пригласил к себе в команду школьника из Чернушки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьник из Чернушки Пермского края Максим Хрулев победил в последнем выпуске «Слепых прослушиваний. Голос.Дети 10» на Первом канале и попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василий Вакуленко). Эфир шоу состоялся на Первом канале вечером 20 января. Мальчик исполнил песню «Нас не догонят». К 12-летнему исполнителю повернулся весь состав жюри: Баста, певица МакSим и Егор Крид. «Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением. Я, как человек, у которого осталось одно единственное место в команде, повернулся к тебе, чтобы тебя пригласить в свою команду», — сказал Баста после выступления школьника. Ранее Максим Хрулев из Чернушки рассказывал, что ему удалось попасть в последний, седьмой выпуск «Слепых прослушиваний» на Первом канале. Сейчас команды Егора Крида, Басты и МакSим сформированы. Впереди участников ждет творческая борьба, которую зрители также увидят на Первом канале.

Школьник из Чернушки Пермского края Максим Хрулев победил в последнем выпуске «Слепых прослушиваний. Голос.Дети 10» на Первом канале и попал в команду продюсера и музыканта Басты (Василий Вакуленко). Эфир шоу состоялся на Первом канале вечером 20 января. Мальчик исполнил песню «Нас не догонят». К 12-летнему исполнителю повернулся весь состав жюри: Баста, певица МакSим и Егор Крид. «Эти замечательные люди повернулись для того, чтобы выразить тебе свою радость и восхититься твоим выступлением. Я, как человек, у которого осталось одно единственное место в команде, повернулся к тебе, чтобы тебя пригласить в свою команду», — сказал Баста после выступления школьника. Ранее Максим Хрулев из Чернушки рассказывал, что ему удалось попасть в последний, седьмой выпуск «Слепых прослушиваний» на Первом канале. Сейчас команды Егора Крида, Басты и МакSим сформированы. Впереди участников ждет творческая борьба, которую зрители также увидят на Первом канале.