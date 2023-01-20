Курганцы просят чиновников снова проверить работу новых маршрутов

21 января 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Жители микрорайона Черемухово сообщили, что ждут автобус около часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители микрорайона Черемухово в Кургане просят сотрудников администрации снова проверить работу новых автобусных маршрутов в рамках транспортной реформы в городе. Курганцы сообщают, что автобус из центра в микрорайон пришлось ждать больше часа. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила жительница Черемухово Анастасия Серебрякова. «Уважаемая мэр Елена Ситникова, не знаю, что за проверка была в мкрн. Черемухово, но я бы хотела повторить ее с вами, так как в субботу я ждала автобус до Черемухово с 19:40 до 21:00. В пятницу, 20 января, с детьми поехали в город и ждали автобус в Черемухово 45 минут. Дождались, автобус полный, много детей едут со школы. Welcome снова к нам в Черемухово, очень вас ждем», — написала женщина пост в паблике «Инцидент Курган». Другой пользователь соцсети Наталья Кудрявцева высказалась, что «нужно ехать с проверкой без огласки, тогда и станет понятно, каково стоять по часу». В мэрии сообщили, что на этой неделе специалисты «Транспортного управления» в течение двух дней выезжали ранним утром в микрорайон Черемухово, чтобы «на месте проанализировать работу новых маршрутов общественного транспорта». По данным администрации, первый контрольный выезд провели, не предупреждая перевозчиков, а второй прошел с их участием. В мэрии резюмировали, что количество автобусов и интервал их движения «соответствуют пассажиропотоку на этом направлении». «С введением новой маршрутной сети в Черемухово стали ходить маршруты №18 и №99. Восемнадцатый автобус следует до ж/д вокзала, где жители могут сделать пересадку на любое из нужных направлений. Девяносто девятый остался практически прежним: раньше жители пользовались 359-м автобусом, теперь они могут ездить в том же направлении на 99-м маршруте», — уточнили в мэрии. Также на этой неделе в «Транспортном управлении» состоялась встреча с жителями микрорайона Черемухово, которые высказали свои пожелания и предложения по работе общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации. «Они касались увеличения количества подвижного состава и заходов автобусов в микрорайон, вывода в часы пик на маршрут машин большей вместимости, корректировки расписания под интересы работников предприятий, детей, обучающихся в школах, расположенных за пределами микрорайона, продления пути следования 18-го маршрута», — уточнили в мэрии Кургана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители микрорайона Черемухово в Кургане просят сотрудников администрации снова проверить работу новых автобусных маршрутов в рамках транспортной реформы в городе. Курганцы сообщают, что автобус из центра в микрорайон пришлось ждать больше часа. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила жительница Черемухово Анастасия Серебрякова. «Уважаемая мэр Елена Ситникова, не знаю, что за проверка была в мкрн. Черемухово, но я бы хотела повторить ее с вами, так как в субботу я ждала автобус до Черемухово с 19:40 до 21:00. В пятницу, 20 января, с детьми поехали в город и ждали автобус в Черемухово 45 минут. Дождались, автобус полный, много детей едут со школы. Welcome снова к нам в Черемухово, очень вас ждем», — написала женщина пост в паблике «Инцидент Курган». Другой пользователь соцсети Наталья Кудрявцева высказалась, что «нужно ехать с проверкой без огласки, тогда и станет понятно, каково стоять по часу». В мэрии сообщили, что на этой неделе специалисты «Транспортного управления» в течение двух дней выезжали ранним утром в микрорайон Черемухово, чтобы «на месте проанализировать работу новых маршрутов общественного транспорта». По данным администрации, первый контрольный выезд провели, не предупреждая перевозчиков, а второй прошел с их участием. В мэрии резюмировали, что количество автобусов и интервал их движения «соответствуют пассажиропотоку на этом направлении». «С введением новой маршрутной сети в Черемухово стали ходить маршруты №18 и №99. Восемнадцатый автобус следует до ж/д вокзала, где жители могут сделать пересадку на любое из нужных направлений. Девяносто девятый остался практически прежним: раньше жители пользовались 359-м автобусом, теперь они могут ездить в том же направлении на 99-м маршруте», — уточнили в мэрии. Также на этой неделе в «Транспортном управлении» состоялась встреча с жителями микрорайона Черемухово, которые высказали свои пожелания и предложения по работе общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации. «Они касались увеличения количества подвижного состава и заходов автобусов в микрорайон, вывода в часы пик на маршрут машин большей вместимости, корректировки расписания под интересы работников предприятий, детей, обучающихся в школах, расположенных за пределами микрорайона, продления пути следования 18-го маршрута», — уточнили в мэрии Кургана.