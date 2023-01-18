Власти Кургана проверили, как перевозчики соблюдают графики после начала транспортной реформы. Фото

В микрорайоне Кургана прошли проверки транспортной доступности

18 января 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Черемухово проверили, как перевозчики соблюдают график движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане После жалоб горожан на транспортную реформу власти Кургана проверили, как перевозчики соблюдают графики движения в микрорайоне Черемухово. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Специалисты МКУ «Транспортное управление» рано утром, в 5:50 выехали в микрорайон Черемухово, чтобы непосредственно проанализировать работу новых маршрутов общественного транспорта. В ходе мониторинга было установлено, что количество транспортных средств и интервал движения соответствуют сложившемуся пассажиропотоку на данном направлении. В частности, интервал движения маршрута № 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка) составил не более 20 минут, первый рейс отправился в 05:50», — говорится в сообщении. Также в ходе проверки было уделено особое внимание на работу автобусов в «часы пик», чтобы установить, насколько жителям микрорайоне удобно добираться. Это необходимо для возможного внесения изменений в графики движения. Аналогичные проверки в ближайшее время проведут и в других микрорайонах города Кургана. Ранее URA.RU писало, что транспортная реформа была запущена в Кургане с 3 января. В рамках нее планируется заменить старые 51 маршрут на 40 новых. С начала действия реформы жители города оставили сотни жалоб из-за новых маршрутов. Позже мэрия Кургана объяснили, что начали транспортную реформу в январе из-за того, что были опасения, что до начала летнего сезона перевозчики могли поднять цены на билеты. В Кургане проверили, как перевозчики соблюдают графики после начала транспортной реформы Фото: администрация города Кургана Власти Кургана проверили транспортную доступность в микрорайоне Черемухово Фото% администрация города Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После жалоб горожан на транспортную реформу власти Кургана проверили, как перевозчики соблюдают графики движения в микрорайоне Черемухово. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Специалисты МКУ «Транспортное управление» рано утром, в 5:50 выехали в микрорайон Черемухово, чтобы непосредственно проанализировать работу новых маршрутов общественного транспорта. В ходе мониторинга было установлено, что количество транспортных средств и интервал движения соответствуют сложившемуся пассажиропотоку на данном направлении. В частности, интервал движения маршрута № 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка) составил не более 20 минут, первый рейс отправился в 05:50», — говорится в сообщении. Также в ходе проверки было уделено особое внимание на работу автобусов в «часы пик», чтобы установить, насколько жителям микрорайоне удобно добираться. Это необходимо для возможного внесения изменений в графики движения. Аналогичные проверки в ближайшее время проведут и в других микрорайонах города Кургана. Ранее URA.RU писало, что транспортная реформа была запущена в Кургане с 3 января. В рамках нее планируется заменить старые 51 маршрут на 40 новых. С начала действия реформы жители города оставили сотни жалоб из-за новых маршрутов. Позже мэрия Кургана объяснили, что начали транспортную реформу в январе из-за того, что были опасения, что до начала летнего сезона перевозчики могли поднять цены на билеты.