Запад договорился о двойном ценовом потолке на нефть РФ

21 января 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

США с союзниками договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все члены западной коалиции согласились с необходимостью двух отдельных потолков цен на нефтепродукты из России различных категорий. Об этом заявили в Минфине США. Кроме того, по сообщению американского ведомства, был согласован пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте с учетом изменений на рынке.

Все члены западной коалиции согласились с необходимостью двух отдельных потолков цен на нефтепродукты из России различных категорий. Об этом заявили в Минфине США. Кроме того, по сообщению американского ведомства, был согласован пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте с учетом изменений на рынке.