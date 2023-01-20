Запад договорился о двойном ценовом потолке на нефть РФ

США с союзниками договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Все члены западной коалиции согласились с необходимостью двух отдельных потолков цен на нефтепродукты из России различных категорий. Об этом заявили в Минфине США. Кроме того, по сообщению американского ведомства, был согласован пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте с учетом изменений на рынке.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.