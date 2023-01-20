20 января 2023

Запад договорился о двойном ценовом потолке на нефть РФ

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США с союзниками договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России Фото:
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Все члены западной коалиции согласились с необходимостью двух отдельных потолков цен на нефтепродукты из России различных категорий. Об этом заявили в Минфине США. Кроме того, по сообщению американского ведомства, был согласован пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте с учетом изменений на рынке.

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Все члены западной коалиции согласились с необходимостью двух отдельных потолков цен на нефтепродукты из России различных категорий. Об этом заявили в Минфине США. Кроме того, по сообщению американского ведомства, был согласован пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте с учетом изменений на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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