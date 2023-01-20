20 января 2023

В свердловской школе почтили память погибшего солдата на Украине. Фото

В Тавде в школе №7 ученики начали третью четверть, почтив память погибшего бойца на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Школьники почтили память погибшего на Украине соотечественника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Третья четверть для учащихся тавдинской школы №7 началась с урока, посвященного памяти выпускника Алексея Карачева, который 22 декабря погиб в спецоперации на Украине. Директор школы Светлана Худорожникова рассказала школьникам, что Алексей был отзывчивым человеком, пишет пресс-служба Тавдинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Ученики седьмой школы почтили память погибшего на Украине Карачева Алексея Сергеевича. Все началось с минуты молчания, а после Светлана Худорожникова рассказала детям, каким отличным учеником был Алексей», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Карачев был круглым отличником в учебе и спорте. «Он — призер олимпиад по математике и физике, а также обладатель медали «За особые успехи в учении», — добавили в пресс-группе.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Третья четверть для учащихся тавдинской школы №7 началась с урока, посвященного памяти выпускника Алексея Карачева, который 22 декабря погиб в спецоперации на Украине. Директор школы Светлана Худорожникова рассказала школьникам, что Алексей был отзывчивым человеком, пишет пресс-служба Тавдинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Ученики седьмой школы почтили память погибшего на Украине Карачева Алексея Сергеевича. Все началось с минуты молчания, а после Светлана Худорожникова рассказала детям, каким отличным учеником был Алексей», — говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что Карачев был круглым отличником в учебе и спорте. «Он — призер олимпиад по математике и физике, а также обладатель медали «За особые успехи в учении», — добавили в пресс-группе. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...