В свердловской школе почтили память погибшего солдата на Украине. Фото

В Тавде в школе №7 ученики начали третью четверть, почтив память погибшего бойца на Украине

21 января 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Школьники почтили память погибшего на Украине соотечественника Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Третья четверть для учащихся тавдинской школы №7 началась с урока, посвященного памяти выпускника Алексея Карачева, который 22 декабря погиб в спецоперации на Украине. Директор школы Светлана Худорожникова рассказала школьникам, что Алексей был отзывчивым человеком, пишет пресс-служба Тавдинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Ученики седьмой школы почтили память погибшего на Украине Карачева Алексея Сергеевича. Все началось с минуты молчания, а после Светлана Худорожникова рассказала детям, каким отличным учеником был Алексей», — говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что Карачев был круглым отличником в учебе и спорте. «Он — призер олимпиад по математике и физике, а также обладатель медали «За особые успехи в учении», — добавили в пресс-группе. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса. Фото: сообщество «Тавдинский городской округ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Тавдинский городской округ» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Тавдинский городской округ» в соцсети «ВКонтакте»

Третья четверть для учащихся тавдинской школы №7 началась с урока, посвященного памяти выпускника Алексея Карачева, который 22 декабря погиб в спецоперации на Украине. Директор школы Светлана Худорожникова рассказала школьникам, что Алексей был отзывчивым человеком, пишет пресс-служба Тавдинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Ученики седьмой школы почтили память погибшего на Украине Карачева Алексея Сергеевича. Все началось с минуты молчания, а после Светлана Худорожникова рассказала детям, каким отличным учеником был Алексей», — говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что Карачев был круглым отличником в учебе и спорте. «Он — призер олимпиад по математике и физике, а также обладатель медали «За особые успехи в учении», — добавили в пресс-группе. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее главной целью является защита мирного населения Донбасса.