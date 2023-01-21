Комбат Ходаковский сообщил о смене тактики ВС РФ

Комбат Ходаковский: Россия стала применять нетипичные для армии методики в СВО

Россия стала применять новые методы, заявил Александр Ходаковский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженный силы России сменили тактику в СВО, теперь российская армия более реалистично оценивает противника и применяет нетипичные методики. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Быстрота принятий решений подвела к какой-то осмысленности. Более трезвое, реалистичное отношение к происходящему. Выяснилось, что, при желании, мы можем модернизировать организацию боя. Можем применить нетипичные для армии методики», — отметил Ходаковский в разговоре с газетой «Комсомольская правда». Он добавил, что раньше ВС РФ переоценивали силы противника.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Сейчас активные боевые действия происходят на соледарском и бахмутском направлениях. Ранее армия России перегруппировала свои войска на левый берег Днепра на херсонском направлении.

В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Военный эксперт, обозреватель и полковник запаса Геннадий Алехин добавил, что во время взятия города обороняющиеся потеряли больше, чем атакующие. Его слова передает портал «Утро.ру». 20 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Бахмут будет взят в скором времени.