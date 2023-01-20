Семьи мобилизованных из Свердловской области получили выплаты на 600 миллионов рублей

21 января 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Семьи мобилизованных из Свердловской области имеют право на получение денежной выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи свердловчан, участвующих в специальной военной операции, получили выплаты от правительства области на сумму более 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Выплаты семьям мобилизованных составили 609,5 миллионов рублей, всего проведено 30475 денежных переводов. Выдача средств назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в минсоцполитики Свердловской области, или после самостоятельного обращения родственников военного в управление соцполитики по месту жительства», — рассказали в департаменте. Единовременные выплаты для семей мобилизованных были утверждены правительством Свердловской области 20 октября 2022 года. Деньги могут получить родные свердловчан, которые участвовали или участвуют в настоящий момент в спецоперации. Единовременная выплата составляет 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего. Ранее URA.RU сообщало об отсрочке по выплатам от платежей по аренде государственного имущества для мобилизованных и контрактников из Свердловской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Семьи свердловчан, участвующих в специальной военной операции, получили выплаты от правительства области на сумму более 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Выплаты семьям мобилизованных составили 609,5 миллионов рублей, всего проведено 30475 денежных переводов. Выдача средств назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в минсоцполитики Свердловской области, или после самостоятельного обращения родственников военного в управление соцполитики по месту жительства», — рассказали в департаменте. Единовременные выплаты для семей мобилизованных были утверждены правительством Свердловской области 20 октября 2022 года. Деньги могут получить родные свердловчан, которые участвовали или участвуют в настоящий момент в спецоперации. Единовременная выплата составляет 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего. Ранее URA.RU сообщало об отсрочке по выплатам от платежей по аренде государственного имущества для мобилизованных и контрактников из Свердловской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.