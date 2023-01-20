20 января 2023

Семьи мобилизованных из Свердловской области получили выплаты на 600 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизованные, проводы мобилизованных
Семьи мобилизованных из Свердловской области имеют право на получение денежной выплаты Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Семьи свердловчан, участвующих в специальной военной операции, получили выплаты от правительства области на сумму более 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Выплаты семьям мобилизованных составили 609,5 миллионов рублей, всего проведено 30475 денежных переводов. Выдача средств назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в минсоцполитики Свердловской области, или после самостоятельного обращения родственников военного в управление соцполитики по месту жительства», — рассказали в департаменте.

Единовременные выплаты для семей мобилизованных были утверждены правительством Свердловской области 20 октября 2022 года. Деньги могут получить родные свердловчан, которые участвовали или участвуют в настоящий момент в спецоперации. Единовременная выплата составляет 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего.

Ранее URA.RU сообщало об отсрочке по выплатам от платежей по аренде государственного имущества для мобилизованных и контрактников из Свердловской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Семьи свердловчан, участвующих в специальной военной операции, получили выплаты от правительства области на сумму более 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Выплаты семьям мобилизованных составили 609,5 миллионов рублей, всего проведено 30475 денежных переводов. Выдача средств назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в минсоцполитики Свердловской области, или после самостоятельного обращения родственников военного в управление соцполитики по месту жительства», — рассказали в департаменте. Единовременные выплаты для семей мобилизованных были утверждены правительством Свердловской области 20 октября 2022 года. Деньги могут получить родные свердловчан, которые участвовали или участвуют в настоящий момент в спецоперации. Единовременная выплата составляет 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего. Ранее URA.RU сообщало об отсрочке по выплатам от платежей по аренде государственного имущества для мобилизованных и контрактников из Свердловской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...