Семьи мобилизованных из Свердловской области получили выплаты на 600 миллионов рублей

Семьи свердловчан, участвующих в специальной военной операции, получили выплаты от правительства области на сумму более 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Выплаты семьям мобилизованных составили 609,5 миллионов рублей, всего проведено 30475 денежных переводов. Выдача средств назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в минсоцполитики Свердловской области, или после самостоятельного обращения родственников военного в управление соцполитики по месту жительства», — рассказали в департаменте.
Единовременные выплаты для семей мобилизованных были утверждены правительством Свердловской области 20 октября 2022 года. Деньги могут получить родные свердловчан, которые участвовали или участвуют в настоящий момент в спецоперации. Единовременная выплата составляет 20 тысяч рублей на семью и такую же сумму на каждого из детей военнослужащего.
Ранее URA.RU сообщало об отсрочке по выплатам от платежей по аренде государственного имущества для мобилизованных и контрактников из Свердловской области. Соответствующее постановление было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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