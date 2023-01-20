Мэр из ХМАО доложил губернатору о росте зарплат в районе

Комарова провела рабочую встречу с главой Кондинского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Кондинского района (ХМАО) Андрей Мухин доложил губернатору Наталье Комаровой о росте зарплат в районе на 9% по итогам 2022 года. Это произошло во время рабочей встречи с главой, председателем и депутатами городской думы. Трансляция мероприятия велась на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«В 2022 году деятельность администрации района была направлена на исполнение указов президента России, поручений губернатора Югры, исполнение вопросов местного значения, обращений граждан и переориентирована на преодоление санкционных последствий. Основными результатами экономического развития района хочу отметить <…> увеличение заработной платы на 9% по крупным и средним предприятиям района», — сообщил Андрей Мухин в своем выступлении.

Мэр также отметил, что по итогам года район занял четвертое место в ежегодном инвестиционном рейтинге среди муниципалитетов Югры. Мухин высказал надежду сохранить данные позиции и в текущем 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО похвастался перед губернатором размером зарплат в городе. Глава Югорска Алексей Харлов сообщил, что среднемесячная зарплата на предприятиях города выросла на 11%. По этому показателю Югорск входит в пятерку лидеров среди муниципалитетов округа.