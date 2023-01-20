В депздраве рассказали о предварительных итогах проверки после смерти беременной в Кургане. Видео

Назар Шевченко: беременной женщине в Кургане сразу оказали медицинскую помощь

21 января 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

В случае халатности медперсонала виновные понесут наказание Фото: Екатерина Сычкова По предварительным итогам проверки, беременной девушке из Кургана, как только она обратилась в больницу, была сразу оказана медицинская помощь. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Департамент здравоохранения проводит проверку параллельно с надзорными органами. В случае, если все-таки имела место ошибка или халатность медперсонала, не была оказана надлежащая помощь — виновные обязательно понесут наказание. По той информации, которой мы располагаем сейчас, девушке сразу оказали медпомощь, как только она обратилась в больницу. Но драгоценные первые дни, когда нужно было получить назначение врача и начинать терапию, потому что домашнее лечение в таких случаях не помогает, к сожалению, уже были утеряны», — сообщает Шевченко. Также первый заместитель выразил соболезнования семье Ксении Галяминой. «Потерять дочь, жену — это большое горе. В том случае, когда это беременная женщина, то горе вдвойне. Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, Ксению и ее будущего ребенка спасти не удалось», — говорит он. Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга обвинила курганских врачей в гибели ее 25-летней племянницы и еще не рожденного ребенка. По информации департамента здравоохранения Курганской области, женщина не была вакцинирована от гриппа и при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По предварительным итогам проверки, беременной девушке из Кургана, как только она обратилась в больницу, была сразу оказана медицинская помощь. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Департамент здравоохранения проводит проверку параллельно с надзорными органами. В случае, если все-таки имела место ошибка или халатность медперсонала, не была оказана надлежащая помощь — виновные обязательно понесут наказание. По той информации, которой мы располагаем сейчас, девушке сразу оказали медпомощь, как только она обратилась в больницу. Но драгоценные первые дни, когда нужно было получить назначение врача и начинать терапию, потому что домашнее лечение в таких случаях не помогает, к сожалению, уже были утеряны», — сообщает Шевченко. Также первый заместитель выразил соболезнования семье Ксении Галяминой. «Потерять дочь, жену — это большое горе. В том случае, когда это беременная женщина, то горе вдвойне. Несмотря на все усилия врачей, к сожалению, Ксению и ее будущего ребенка спасти не удалось», — говорит он. Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга обвинила курганских врачей в гибели ее 25-летней племянницы и еще не рожденного ребенка. По информации департамента здравоохранения Курганской области, женщина не была вакцинирована от гриппа и при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно.