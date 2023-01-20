20 января 2023

Челябинец поджег автомобиль возле храма. Фото

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Учения МЧС. Курган, мчс, огнетушитель, сотрудники мчс, учения мчс, пожаротушение, пожарный
Пожар был быстро потушен Фото:

Житель Челябинской области поджег автомобиль, припаркованный возле храма Дмитрия Солунского в Троицке. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в седьмом поисково-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение о пожаре возле храма Дмитрия Солунского поступил днем 20 января. Автомобиль был оперативно потушен», — рассказали в поисково-спасательном отряде.

Причиной пожара, по предварительной информации, стал поджог. Предполагаемого виновника задержали на месте ЧП. Его мотивы устанавливаются. Автомобиль сгорел практически полностью.

Ранее сообщалось, что в Златоусте в трехэтажном здании, где находится автосервис, произошел пожар. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте.

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Житель Челябинской области поджег автомобиль, припаркованный возле храма Дмитрия Солунского в Троицке. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в седьмом поисково-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области. «Сообщение о пожаре возле храма Дмитрия Солунского поступил днем 20 января. Автомобиль был оперативно потушен», — рассказали в поисково-спасательном отряде. Причиной пожара, по предварительной информации, стал поджог. Предполагаемого виновника задержали на месте ЧП. Его мотивы устанавливаются. Автомобиль сгорел практически полностью. Ранее сообщалось, что в Златоусте в трехэтажном здании, где находится автосервис, произошел пожар. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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