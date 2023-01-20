Пожар был быстро потушен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинской области поджег автомобиль, припаркованный возле храма Дмитрия Солунского в Троицке. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в седьмом поисково-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение о пожаре возле храма Дмитрия Солунского поступил днем 20 января. Автомобиль был оперативно потушен», — рассказали в поисково-спасательном отряде.

Причиной пожара, по предварительной информации, стал поджог. Предполагаемого виновника задержали на месте ЧП. Его мотивы устанавливаются. Автомобиль сгорел практически полностью.

Ранее сообщалось, что в Златоусте в трехэтажном здании, где находится автосервис, произошел пожар. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте.

7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области