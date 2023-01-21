Медведев заявил о начале новой Отечественной войны с Западом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии
Дмитрий Медведев высказался о заявлении главы Евродипломатии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проводя спецоперацию на Украине, Россия ведет «новую Отечественную войну» с Киевом и Западом. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Евродипломатии Жозепа Борреля о победе России над Францией в 1812-м году и Германией в 1945-м в своих соцсетях.

«Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ отметил, что Россия в этом конфликте победит.

Медведев и ранее заявлял о безоговорочной победе России в спецоперации на Украине. По его словам, это обусловлено тем, что «ядерные державы никогда не проигрывали в конфликтах».

Ранее Боррель заявил об опасности недооценки России. В подтверждение своих слов он привел примеры побед страны над нацистской Германией в 1945-м году и над Францией в 1812-м.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проводя спецоперацию на Украине, Россия ведет «новую Отечественную войну» с Киевом и Западом. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Евродипломатии Жозепа Борреля о победе России над Францией в 1812-м году и Германией в 1945-м в своих соцсетях. «Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ отметил, что Россия в этом конфликте победит. Медведев и ранее заявлял о безоговорочной победе России в спецоперации на Украине. По его словам, это обусловлено тем, что «ядерные державы никогда не проигрывали в конфликтах». Ранее Боррель заявил об опасности недооценки России. В подтверждение своих слов он привел примеры побед страны над нацистской Германией в 1945-м году и над Францией в 1812-м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...