Проводя спецоперацию на Украине, Россия ведет «новую Отечественную войну» с Киевом и Западом. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Евродипломатии Жозепа Борреля о победе России над Францией в 1812-м году и Германией в 1945-м в своих соцсетях.
«Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ отметил, что Россия в этом конфликте победит.
Медведев и ранее заявлял о безоговорочной победе России в спецоперации на Украине. По его словам, это обусловлено тем, что «ядерные державы никогда не проигрывали в конфликтах».
Ранее Боррель заявил об опасности недооценки России. В подтверждение своих слов он привел примеры побед страны над нацистской Германией в 1945-м году и над Францией в 1812-м.
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Проводя спецоперацию на Украине, Россия ведет «новую Отечественную войну» с Киевом и Западом. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Евродипломатии Жозепа Борреля о победе России над Францией в 1812-м году и Германией в 1945-м в своих соцсетях. «Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ отметил, что Россия в этом конфликте победит. Медведев и ранее заявлял о безоговорочной победе России в спецоперации на Украине. По его словам, это обусловлено тем, что «ядерные державы никогда не проигрывали в конфликтах». Ранее Боррель заявил об опасности недооценки России. В подтверждение своих слов он привел примеры побед страны над нацистской Германией в 1945-м году и над Францией в 1812-м.