В ЯНАО умер зампрокурора района

Николай Сысоев скончался в возрасте 39 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Умер заместитель прокурора Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Николай Сысоев. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

«20 января 2023 года в возрасте 39 лет скоропостижно скончался советник юстиции заместитель прокурора Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Сысоев Николай Викторович. Коллектив прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Николай Сысоев был неоднократно отмечен за профессионализм прокурором ЯНАО. В 2021 году получил две награды: юбилейную медаль «300 лет прокуратуре России» и знак отличия «За верность закону» III степени.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на 67-м году жизни скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Накануне в ее доме произошел пожар, и в этот же день Жернакова прошла медицинское обследование в больнице Салехарда. Медики не выявили ничего, что угрожало бы жизни пациентки.