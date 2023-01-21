ВС РФ освободили Двуречье в ДНР

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ВС РФ освободили Двуречье в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила Двуречье на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении […] освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны на ежедневном брифинге. Сообщается, что потери украинской армии составили до 50 солдат, две БМП и две гаубицы.

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Российская армия освободила Двуречье на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении […] освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны на ежедневном брифинге. Сообщается, что потери украинской армии составили до 50 солдат, две БМП и две гаубицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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