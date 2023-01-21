ВС РФ освободили Двуречье в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила Двуречье на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении […] освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики», — заявили в Минобороны на ежедневном брифинге. Сообщается, что потери украинской армии составили до 50 солдат, две БМП и две гаубицы.
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