Отсидевший 43 года бомж сжег машину жены челябинского священника

Машина выгорела практически полностью (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поджигателем автомобиля возле храма Дмитрия Солунского в Троицке (Челябинская область) оказался бездомный, который до этого 43 года провел в местах лишения свободы. Мотивом для поджога оказался конфликт со священником, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Мужчина в общей сложности отсидел 43 года за разные преступления (кража, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). У него произошел конфликт с батюшкой, после чего он решил отомстить и поджег автомобиль жены священнослужителя», — рассказал источник URA.RU.

Известно, что подозреваемый жил при храме, где выполнял бытовые работы. Конфликт произошел из-за чистки снега. Возникло недопонимания с сотрудниками храма, после чего священник попросил мужчину покинуть церковь. Тот ушел, затаив обиду. Несколько дней он караулил, чтобы священник оставил свой автомобиль на парковке возле храма. Однако в день, когда мужчина решил совершить преступление, свой Nissan Juke возле церкви оставила супруга священника. Поджог был совершен с помощью тряпок и уайт-спирита.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Ранее сообщалось, что возле храма Дмитрия Солунского в Троицке загорелся автомобиль. Его быстро потушили, а поджигателя задержали на месте происшествия.