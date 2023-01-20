20 января 2023

Пострадавших от обстрела ВСУ жителей Херсонской области эвакуируют в Екатеринбург

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Эвакуация в Херсоне. Херсон, херсон
Жителей села Черноморовка эвакуируют в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пострадавших в результате обстрела села Черноморовка Херсонской области эвакуируют в Екатеринбург. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Каховской военно-гражданской администрации.

«Было минимум пять прилетов, пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб. Начата эвакуация местного населения в город Екатеринбург. Место регистрации на эвакуацию: РДК имени Фрунзе, улица Карла Маркса, 136», — рассказали в telegram-канале Каховской администрации. Обстрел был совершен 21 января.

Согласно распоряжению врио губернатора Владимира Сальдо, все жители прибрежной территории Херсонской области подлежат эвакуации в обязательном порядке. Вывозу подлежат населенные пункты в полосе местности 15 километров к востоку от правого берега реки Днепр.

Ранее URA.RU сообщало о первых 54 семьях, приехавших из Херсонской области в Свердловскую область. Херсонцам вручили сертификаты на покупку квартир на общую сумму 193,5 миллиона рублей.

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Пострадавших в результате обстрела села Черноморовка Херсонской области эвакуируют в Екатеринбург. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Каховской военно-гражданской администрации. «Было минимум пять прилетов, пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб. Начата эвакуация местного населения в город Екатеринбург. Место регистрации на эвакуацию: РДК имени Фрунзе, улица Карла Маркса, 136», — рассказали в telegram-канале Каховской администрации. Обстрел был совершен 21 января. Согласно распоряжению врио губернатора Владимира Сальдо, все жители прибрежной территории Херсонской области подлежат эвакуации в обязательном порядке. Вывозу подлежат населенные пункты в полосе местности 15 километров к востоку от правого берега реки Днепр. Ранее URA.RU сообщало о первых 54 семьях, приехавших из Херсонской области в Свердловскую область. Херсонцам вручили сертификаты на покупку квартир на общую сумму 193,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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