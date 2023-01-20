Пострадавших от обстрела ВСУ жителей Херсонской области эвакуируют в Екатеринбург

Пострадавших в результате обстрела села Черноморовка Херсонской области эвакуируют в Екатеринбург. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Каховской военно-гражданской администрации.
«Было минимум пять прилетов, пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб. Начата эвакуация местного населения в город Екатеринбург. Место регистрации на эвакуацию: РДК имени Фрунзе, улица Карла Маркса, 136», — рассказали в telegram-канале Каховской администрации. Обстрел был совершен 21 января.
Согласно распоряжению врио губернатора Владимира Сальдо, все жители прибрежной территории Херсонской области подлежат эвакуации в обязательном порядке. Вывозу подлежат населенные пункты в полосе местности 15 километров к востоку от правого берега реки Днепр.
Ранее URA.RU сообщало о первых 54 семьях, приехавших из Херсонской области в Свердловскую область. Херсонцам вручили сертификаты на покупку квартир на общую сумму 193,5 миллиона рублей.
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