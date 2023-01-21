CNN: следователи нашли еще больше доказательств преступлений Байдена

22 января 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Против Байдена найдены дополнительные улики, ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции США провело обыск в частном доме президента США Джо Байдена и обнаружило еще большее число улик, подтверждающих причастность политика к преступлениям, связанным секретными правительственными документами. Об этом сообщил личный адвокат президента Боб Бауэр. «Во время обыска, который длился почти 12 часов в пятницу, следствие завладело материалами, которые входят в сферу расследования. В том числе шесть предметов, состоящих из документов с классификационными отметками и сопутствующих материалов», — сообщил Бауэр в своем официальном заявлении, которое цитирует CNN . Ранее стало известно, что в кабинете Байдена в Белом доме обнаружили 10 секретных документов американской разведки об Украине, Британии и Иране. Минюст в связи с этим назначил специального прокурора для расследования потенциального преступления. В Конгрессе США подчеркнули, что теперь Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Министерство юстиции США провело обыск в частном доме президента США Джо Байдена и обнаружило еще большее число улик, подтверждающих причастность политика к преступлениям, связанным секретными правительственными документами. Об этом сообщил личный адвокат президента Боб Бауэр. «Во время обыска, который длился почти 12 часов в пятницу, следствие завладело материалами, которые входят в сферу расследования. В том числе шесть предметов, состоящих из документов с классификационными отметками и сопутствующих материалов», — сообщил Бауэр в своем официальном заявлении, которое цитирует CNN. Ранее стало известно, что в кабинете Байдена в Белом доме обнаружили 10 секретных документов американской разведки об Украине, Британии и Иране. Минюст в связи с этим назначил специального прокурора для расследования потенциального преступления. В Конгрессе США подчеркнули, что теперь Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины.