12 января 2023

Минюст США назначил спецпрокурора по делу Байдена

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
По делу Байдена о хранении секретных документов назначен специальный прокурор Фото:

В Вашингтоне объявили о назначении специального прокурора для расследования действий президента США Джо Байдена в отношении конфиденциальных правительственных документов, найденных в офисе президента. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

«Сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хера спецпрокурором по делу. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо <…> лицо закон», — заявил Гарланд, слова которого передает агентство Reuters.

Ранее стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии в своем частном кабинете. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. В Конгрессе США позднее сообщили о том, что Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины.

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В Вашингтоне объявили о назначении специального прокурора для расследования действий президента США Джо Байдена в отношении конфиденциальных правительственных документов, найденных в офисе президента. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. «Сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хера спецпрокурором по делу. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо <…> лицо закон», — заявил Гарланд, слова которого передает агентство Reuters. Ранее стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии в своем частном кабинете. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. В Конгрессе США позднее сообщили о том, что Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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