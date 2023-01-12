Минюст США назначил спецпрокурора по делу Байдена 12 января 2023 в 23:52 Размер текста - 17 + По делу Байдена о хранении секретных документов назначен специальный прокурор Фото: Официальный сайт президента Украины В Вашингтоне объявили о назначении специального прокурора для расследования действий президента США Джо Байдена в отношении конфиденциальных правительственных документов, найденных в офисе президента. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. «Сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хера спецпрокурором по делу. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо <…> лицо закон», — заявил Гарланд, слова которого передает агентство Reuters . Ранее стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии в своем частном кабинете. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. В Конгрессе США позднее сообщили о том, что Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины. В Вашингтоне объявили о назначении специального прокурора для расследования действий президента США Джо Байдена в отношении конфиденциальных правительственных документов, найденных в офисе президента. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. «Сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хера спецпрокурором по делу. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо <…> лицо закон», — заявил Гарланд, слова которого передает агентство Reuters. Ранее стало известно о хранении Байденом секретных документов с разведданными об Украине, Иране и Британии в своем частном кабинете. Сам президент заявил, что удивлен подобной находке. В Конгрессе США позднее сообщили о том, что Байдену грозит до 10 лет лишения свободы в случае доказательства вины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям