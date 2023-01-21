21 января 2023
20 января 2023
19 января 2023

В ЯНАО за 22 миллиона продают двухуровневую квартиру с приятным микроклиматом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по придомовым территориям элитных домов. Екатеринбург, элитное жилье
В Новом Уренгое продают элитную квартиру за 22 млн рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается четырехкомнатная двухуровневая квартира за 22 миллиона рублей. В квартире приятный микроклимат, сообщает продавец на сайте Avito.

«Вашему вниманию предлагается четырехкомнатная двухуровневая квартира в микрорайоне Оптимистов, площадью 146 квадратных метров. В квартире очень приятный микроклимат, выполнен ремонт», — сообщает агентство недвижимости «Этажи» на сайте.

На первом этаже размещается кухня, кладовка, гостиная, кабинет и санузел. На втором этаже — детские комнаты, лестница расписана рисунками.

Отмечается, что дом расположен в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности расположен детский сад и различные сетевые магазины. Рядом с домом имеется наземная парковка.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается трехкомнатная квартира площадью 99 квадратных метров за 20 миллионов рублей. В квартире выполнен дизайнерский ремонт и установлена новая мебель.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается четырехкомнатная двухуровневая квартира за 22 миллиона рублей. В квартире приятный микроклимат, сообщает продавец на сайте Avito. «Вашему вниманию предлагается четырехкомнатная двухуровневая квартира в микрорайоне Оптимистов, площадью 146 квадратных метров. В квартире очень приятный микроклимат, выполнен ремонт», — сообщает агентство недвижимости «Этажи» на сайте. На первом этаже размещается кухня, кладовка, гостиная, кабинет и санузел. На втором этаже — детские комнаты, лестница расписана рисунками. Отмечается, что дом расположен в районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности расположен детский сад и различные сетевые магазины. Рядом с домом имеется наземная парковка. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое продается трехкомнатная квартира площадью 99 квадратных метров за 20 миллионов рублей. В квартире выполнен дизайнерский ремонт и установлена новая мебель.
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