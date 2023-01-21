ЮАР пригласила Путина на саммит БРИКС

Россия приглашена как участница саммита БРИКС, сообщает Мзувукиле Макетука
Южно-Африканская республика пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
«Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он — прим. URA.RU), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», — рассказал Макетука в интервью РИА Новости. Он добавил, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР.
Саммит БРИКС в ЮАР не созывался с 2020 года из-за пандемии. В СМИ отмечается, что главной темой встречи станет обсуждение участия БРИКС в работе Африканской континентальной зоны свободной торговли.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.