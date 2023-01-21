ЮАР пригласила Путина на саммит БРИКС 22 января 2023 в 09:09 Размер текста - 17 + Россия приглашена как участница саммита БРИКС, сообщает Мзувукиле Макетука Фото: Владимир Андреев © URA.RU Южно-Африканская республика пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. «Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он — прим. URA.RU), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», — рассказал Макетука в интервью РИА Новости. Он добавил, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР. Саммит БРИКС в ЮАР не созывался с 2020 года из-за пандемии. В СМИ отмечается, что главной темой встречи станет обсуждение участия БРИКС в работе Африканской континентальной зоны свободной торговли. Южно-Африканская республика пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. «Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он — прим. URA.RU), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», — рассказал Макетука в интервью РИА Новости. Он добавил, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР. Саммит БРИКС в ЮАР не созывался с 2020 года из-за пандемии. В СМИ отмечается, что главной темой встречи станет обсуждение участия БРИКС в работе Африканской континентальной зоны свободной торговли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям