21 января 2023

ЮАР пригласила Путина на саммит БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Россия приглашена как участница саммита БРИКС, сообщает Мзувукиле Макетука Фото:

Южно-Африканская республика пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

«Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он — прим. URA.RU), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», — рассказал Макетука в интервью РИА Новости. Он добавил, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР.

Саммит БРИКС в ЮАР не созывался с 2020 года из-за пандемии. В СМИ отмечается, что главной темой встречи станет обсуждение участия БРИКС в работе Африканской континентальной зоны свободной торговли.

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Южно-Африканская республика пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. «Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он — прим. URA.RU), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», — рассказал Макетука в интервью РИА Новости. Он добавил, что саммит БРИКС пройдет в ЮАР. Саммит БРИКС в ЮАР не созывался с 2020 года из-за пандемии. В СМИ отмечается, что главной темой встречи станет обсуждение участия БРИКС в работе Африканской континентальной зоны свободной торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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