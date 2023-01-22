В Госдуме призвали пропагандировать детям идеологию фильма «Чебурашка»

Образ добра из «Чебурашки» должны противостоят западным ценностям, заявил Бийсултан Хамзаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ценности гуманизма и добра из фильма «Чебурашка» должны пропагандироваться на фоне противостояния с западной культуры. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

«В мире происходит битва идеологий — цинизм против гуманизма, добро против зла. „Чебурашка“ — это хорошее, доброе кино, это наша российская идеология добра. Это наша идеология о том, как надо с детьми работать и что им пропагандировать», — рассказал Хамзаев на встрече со студентами Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что ценности из отечественной кинокартины должны противостоять зарубежной ленте «Пиноккио», где играют чернокожие и трансгендер.

Депутат добавил, что на Западе среди детей продвигаются ЛГБТ-ценности. Хамзаев отметил, что Россия должна победить в культурном противостоянии с западными странами.

В январе 2023 года в российский прокат вышел фильм «Чебурашка». Вместе с ним в кинотеатрах показывали культовую серию «Аватар». 13 января «Чебурашка» обогнал по кассовым сборам зарубежный фильм. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Издание А42.Ru передает, что в Госдуме пройдет показ отечественной ленты.