Zeit: в Бундестаге скандалят из-за поставки танков Украине

22 января 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц должен объяснить свой отказ передавать Украине танки, считает политик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за вопроса о поставке Украине танков в немецком федеральном собрании Бундестаг произошел скандал. Главы ведомств требуют от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений своего отказа предоставлять Киеву технику. Об этом сообщило немецкое издание Zeit. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — передает издание обращение главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман к Шольцу. Депутат отметила, что такая позиция немецких властей по вопросу помощи Украине негативно влияет на репутацию Германии на мировой арене. Штрак-Циммерман упрекнула немецкое правительство и в безынициативности по поводу поставок Киеву танков. «Мы всегда следуем за волной. Мы всегда ждем, когда кто-то сделает что-то первым, и вы идете, можно сказать, по протоптанной тропе», — добавила она. Шольц ранее заявлял, что не будет принимать решение о поставке Киеву танков Leopard 2 без консультаций со своими партнерами. После такого заявление общественность и ряд СМИ обрушились с критикой на немецкое правительство. О том, что танки Leopard стали камнем преткновения между Украиной и Западом писало и американское издание The New York Times.

Из-за вопроса о поставке Украине танков в немецком федеральном собрании Бундестаг произошел скандал. Главы ведомств требуют от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений своего отказа предоставлять Киеву технику. Об этом сообщило немецкое издание Zeit. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — передает издание обращение главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман к Шольцу. Депутат отметила, что такая позиция немецких властей по вопросу помощи Украине негативно влияет на репутацию Германии на мировой арене. Штрак-Циммерман упрекнула немецкое правительство и в безынициативности по поводу поставок Киеву танков. «Мы всегда следуем за волной. Мы всегда ждем, когда кто-то сделает что-то первым, и вы идете, можно сказать, по протоптанной тропе», — добавила она. Шольц ранее заявлял, что не будет принимать решение о поставке Киеву танков Leopard 2 без консультаций со своими партнерами. После такого заявление общественность и ряд СМИ обрушились с критикой на немецкое правительство. О том, что танки Leopard стали камнем преткновения между Украиной и Западом писало и американское издание The New York Times.