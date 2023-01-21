NYT: танки Leopard стали камнем преткновения между Украиной и Западом

22 января 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Потребность Киева в бронетехнике стала камнем преткновения между Украиной и западными странами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки военной техники на Украину все чаще становятся причиной разногласий среди западных держав. В частности, жаркие споры возникают вокруг танков. Об этом сообщила американская журналистка Кассандра Виноград. «Танки западного производства, которые намного мощнее прочих боевых машин, стали камнем преткновения», — считает политический обозреватель издания New York Times . В качестве доказательства своих слов Виноград рассказывает о сопротивлении Германии при отправке танков Leopard Украине и нежелание Берлина разрешать другим странам поставлять их. В немецком правительстве настаивают, чтобы США взяли инициативу на себя, утверждает американская журналистка. Киев на протяжении нескольких месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных маневров. Ранее ВСУ заявляли о потребности в 88 танках Leopard. Правительство ФРГ получило запрос на поставку. Однако, канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой этой инициативы. По мнению британского военного аналитика Майкла Кларака, затягивание процесса передачи танков Шольцем обусловлено тем, что он боится Россию. Согласно последним данным, Бундесвер имеет возможность поставить на Украину 19 танков Leopard 2 из собственных запасов. Всего ведомство располагает 312 единицами техники различных моделей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставки военной техники на Украину все чаще становятся причиной разногласий среди западных держав. В частности, жаркие споры возникают вокруг танков. Об этом сообщила американская журналистка Кассандра Виноград. «Танки западного производства, которые намного мощнее прочих боевых машин, стали камнем преткновения», — считает политический обозреватель издания New York Times. В качестве доказательства своих слов Виноград рассказывает о сопротивлении Германии при отправке танков Leopard Украине и нежелание Берлина разрешать другим странам поставлять их. В немецком правительстве настаивают, чтобы США взяли инициативу на себя, утверждает американская журналистка. Киев на протяжении нескольких месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных маневров. Ранее ВСУ заявляли о потребности в 88 танках Leopard. Правительство ФРГ получило запрос на поставку. Однако, канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой этой инициативы. По мнению британского военного аналитика Майкла Кларака, затягивание процесса передачи танков Шольцем обусловлено тем, что он боится Россию. Согласно последним данным, Бундесвер имеет возможность поставить на Украину 19 танков Leopard 2 из собственных запасов. Всего ведомство располагает 312 единицами техники различных моделей.