21 января 2023
20 января 2023

Курганские пожарные спасли из горящего дома детей

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
В Курганской области пожарные эвакуировали детей из огня Фото:

Курганские пожарные спасли из горящего частного жилого дома в селе Уксянское Далматовского округа двоих детей. Из огня также эвакуировали одного взрослого. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

«20 января в МЧС поступило сообщение о возгорании. Горел жилой дом по улице Ленина в селе Уксянском. Из огня эвакуировали троих, двое из них — дети. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тушили огонь 6 человек и 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве.

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что дом сгорел за полчаса. «Пострадали все надворные постройки у хороших людей, семьи, где двое детей», — поделились пользователи соцсети.

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Курганские пожарные спасли из горящего частного жилого дома в селе Уксянское Далматовского округа двоих детей. Из огня также эвакуировали одного взрослого. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. «20 января в МЧС поступило сообщение о возгорании. Горел жилой дом по улице Ленина в селе Уксянском. Из огня эвакуировали троих, двое из них — дети. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тушили огонь 6 человек и 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве. В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что дом сгорел за полчаса. «Пострадали все надворные постройки у хороших людей, семьи, где двое детей», — поделились пользователи соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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