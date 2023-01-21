Курганские пожарные спасли из горящего дома детей

Курганские пожарные спасли из горящего частного жилого дома в селе Уксянское Далматовского округа двоих детей. Из огня также эвакуировали одного взрослого. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.
«20 января в МЧС поступило сообщение о возгорании. Горел жилой дом по улице Ленина в селе Уксянском. Из огня эвакуировали троих, двое из них — дети. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тушили огонь 6 человек и 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве.
В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что дом сгорел за полчаса. «Пострадали все надворные постройки у хороших людей, семьи, где двое детей», — поделились пользователи соцсети.
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