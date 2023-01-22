Освобожденный из американской тюрьмы Бут раскрыл, чем будет заниматься в новых регионах РФ

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут будет заниматься экономическим и правовым развитием регионов. Об этом заявил сам российский бизнесмен, член партии ЛДПР.
«Буду оказывать помощь по партийной линии. Для того чтобы ускорить вхождение регионов (в правовую систему России — прим. URA.RU), полную интеграцию и развитие всех институтов. Также буду заниматься экономическим развитием», — рассказал Бут на общем собрании Запорожского регионального отделения ЛДПР.
Виктор Бут освободился из американской тюрьмы в декабре 2022 года, сообщает VSE42.Ru. Он был осужден за незаконную торговлю оружием и пробыл в тюрьме 10 лет. 12 декабря Бут вступил в партию ЛДПР. 30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам референдумов.
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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут будет заниматься экономическим и правовым развитием регионов. Об этом заявил сам российский бизнесмен, член партии ЛДПР. «Буду оказывать помощь по партийной линии. Для того чтобы ускорить вхождение регионов (в правовую систему России — прим. URA.RU), полную интеграцию и развитие всех институтов. Также буду заниматься экономическим развитием», — рассказал Бут на общем собрании Запорожского регионального отделения ЛДПР. Виктор Бут освободился из американской тюрьмы в декабре 2022 года, сообщает VSE42.Ru. Он был осужден за незаконную торговлю оружием и пробыл в тюрьме 10 лет. 12 декабря Бут вступил в партию ЛДПР. 30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам референдумов.