Освобожденный из американской тюрьмы Бут раскрыл, чем будет заниматься в новых регионах РФ

Виктор Бут будет заниматься развитием новых регионов РФ

22 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Виктор Бут будет развивать новые регионы РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут будет заниматься экономическим и правовым развитием регионов. Об этом заявил сам российский бизнесмен, член партии ЛДПР. «Буду оказывать помощь по партийной линии. Для того чтобы ускорить вхождение регионов (в правовую систему России — прим. URA.RU), полную интеграцию и развитие всех институтов. Также буду заниматься экономическим развитием», — рассказал Бут на общем собрании Запорожского регионального отделения ЛДПР. Виктор Бут освободился из американской тюрьмы в декабре 2022 года, сообщает VSE42.Ru. Он был осужден за незаконную торговлю оружием и пробыл в тюрьме 10 лет. 12 декабря Бут вступил в партию ЛДПР. 30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам референдумов.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут будет заниматься экономическим и правовым развитием регионов. Об этом заявил сам российский бизнесмен, член партии ЛДПР. «Буду оказывать помощь по партийной линии. Для того чтобы ускорить вхождение регионов (в правовую систему России — прим. URA.RU), полную интеграцию и развитие всех институтов. Также буду заниматься экономическим развитием», — рассказал Бут на общем собрании Запорожского регионального отделения ЛДПР. Виктор Бут освободился из американской тюрьмы в декабре 2022 года, сообщает VSE42.Ru. Он был осужден за незаконную торговлю оружием и пробыл в тюрьме 10 лет. 12 декабря Бут вступил в партию ЛДПР. 30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по результатам референдумов.