В ХМАО дорожники и дворники борются с последствиями снегопада

Дорожные службы и управляющие компании в Нижневартовске (ХМАО) работают в усиленном режиме из-за снегопада. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации.
«Больше суток работники дорожных предприятий и управляющих организаций трудятся в усиленном режиме. Причина — обильные осадки, которые не прекращаются в городе и по настоящее время. Дворники работают с продлением рабочей смены», — сообщили в мэрии.
В подрядных организациях задействовали всю имеющуюся технику. В ночное время сотрудникам предприятий продлевают смены, добавили в администрации. «Только УК „ПРЭТ-3“ вывели в выходной день 50 дворников и три погрузчика на помощь», — сообщается в канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Пользователи соцсетей делились фотографиями заснеженных дорог.
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