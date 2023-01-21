21 января 2023
20 января 2023

В ХМАО дорожники и дворники борются с последствиями снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревяшки. Нижневартовск, дворник, уборка снега, зима, заморозки, метель
Сотрудники подрядных организации больше суток устраняют последствия снегопада в Нижневартовске Фото:

Дорожные службы и управляющие компании в Нижневартовске (ХМАО) работают в усиленном режиме из-за снегопада. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации.

«Больше суток работники дорожных предприятий и управляющих организаций трудятся в усиленном режиме. Причина — обильные осадки, которые не прекращаются в городе и по настоящее время. Дворники работают с продлением рабочей смены», — сообщили в мэрии.

В подрядных организациях задействовали всю имеющуюся технику. В ночное время сотрудникам предприятий продлевают смены, добавили в администрации. «Только УК „ПРЭТ-3“ вывели в выходной день 50 дворников и три погрузчика на помощь», — сообщается в канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Пользователи соцсетей делились фотографиями заснеженных дорог.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Дорожные службы и управляющие компании в Нижневартовске (ХМАО) работают в усиленном режиме из-за снегопада. Информация опубликована в telegram-канале городской администрации. «Больше суток работники дорожных предприятий и управляющих организаций трудятся в усиленном режиме. Причина — обильные осадки, которые не прекращаются в городе и по настоящее время. Дворники работают с продлением рабочей смены», — сообщили в мэрии. В подрядных организациях задействовали всю имеющуюся технику. В ночное время сотрудникам предприятий продлевают смены, добавили в администрации. «Только УК „ПРЭТ-3“ вывели в выходной день 50 дворников и три погрузчика на помощь», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выпали обильные осадки в виде снега. Пользователи соцсетей делились фотографиями заснеженных дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...