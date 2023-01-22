Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал отказ Германии помочь Украине танками

22 января 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий предложил обойтись без Германии в поставках военной помощи Украине Krystian Maj / KPRM новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Германия не согласится направить свои танки Leopard на Украину, то будет создана новая коалиция государств, которые готовы оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он также раскритиковал нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок танков. «Мы будем строить „меньшую коалицию“ государств, готовых передать часть своей современной техники современных танков на Украину», — заявил Моравецкий в интервью польскому агентству Polska Agencja Prasowa. Также он обратился к немецкому правительству с просьбой дать ясный ответ, могут ли другие страны, имеющие в своем арсенале немецкие танки Leopard, направить их на Украину вместо Германии. Встреча представителей министерств обороны стран НАТО прошла в немецком Рамштайне 20 января. На ней обсуждался вопрос поставок тяжелой военной техники на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц не дал однозначного ответа о готовности предоставить Киеву танки Leopard, которые запрашивает Украина. В Британии объяснили, почему Киев просит именно о таких танках: они легкие и надежные, к тому же к ним легче найти боеприпасы.

Если Германия не согласится направить свои танки Leopard на Украину, то будет создана новая коалиция государств, которые готовы оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он также раскритиковал нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок танков. «Мы будем строить „меньшую коалицию“ государств, готовых передать часть своей современной техники современных танков на Украину», — заявил Моравецкий в интервью польскому агентству Polska Agencja Prasowa. Также он обратился к немецкому правительству с просьбой дать ясный ответ, могут ли другие страны, имеющие в своем арсенале немецкие танки Leopard, направить их на Украину вместо Германии. Встреча представителей министерств обороны стран НАТО прошла в немецком Рамштайне 20 января. На ней обсуждался вопрос поставок тяжелой военной техники на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц не дал однозначного ответа о готовности предоставить Киеву танки Leopard, которые запрашивает Украина. В Британии объяснили, почему Киев просит именно о таких танках: они легкие и надежные, к тому же к ним легче найти боеприпасы.