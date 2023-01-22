Financial Times объяснила, почему Украина желает заполучить именно танки Leopard

Financial Times: немецкие танки Leopard легкие и надежные

22 января 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Британии рассказали о преимуществах немецких танков Leopard NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев требует танки Leopard, потому что они легче, чем американские Abrams и надежнее, чем британские Challenger. Об этом рассказал американский журналист Джон Пол Рэтбоун, специализирующийся на вопросах обороны и безопасности. Он также отметил, что Киев стремится перейти на оборудование западного образца, чтобы не испытывать недостатка в боеприпасах. «Он легче и проще заправляется, чем американский танк Abrams, который приводится в движение прожорливым газотурбинным двигателем. Он считается более надежным, чем Challenger. Но решающим преимуществом является его доступность», — рассказал Рэтбоун в материале для газеты Financial Times. Он также считает, что Украина должна заменить всю свою военную технику на западную, чтобы иметь доступ к снарядам, запасным частям и ремонту. Представители министерств обороны стран — членов НАТО встретились на немецкой военной базе Рамштайн 20 января. Целью встречи стала необходимость принятия решения о поставке западных танков на Украину. Глава минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что странам не удалось прийти к единому мнению по вопросу поставки танков. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что камнем преткновения стала позиция канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий депутат раскритиковала нерешительность Шольца в вопросе поставок танков: президенту России Владимиру Путину остается только посмеяться над канцлером. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев требует танки Leopard, потому что они легче, чем американские Abrams и надежнее, чем британские Challenger. Об этом рассказал американский журналист Джон Пол Рэтбоун, специализирующийся на вопросах обороны и безопасности. Он также отметил, что Киев стремится перейти на оборудование западного образца, чтобы не испытывать недостатка в боеприпасах. «Он легче и проще заправляется, чем американский танк Abrams, который приводится в движение прожорливым газотурбинным двигателем. Он считается более надежным, чем Challenger. Но решающим преимуществом является его доступность», — рассказал Рэтбоун в материале для газеты Financial Times. Он также считает, что Украина должна заменить всю свою военную технику на западную, чтобы иметь доступ к снарядам, запасным частям и ремонту. Представители министерств обороны стран — членов НАТО встретились на немецкой военной базе Рамштайн 20 января. Целью встречи стала необходимость принятия решения о поставке западных танков на Украину. Глава минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что странам не удалось прийти к единому мнению по вопросу поставки танков. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что камнем преткновения стала позиция канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий депутат раскритиковала нерешительность Шольца в вопросе поставок танков: президенту России Владимиру Путину остается только посмеяться над канцлером.