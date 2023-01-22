Зеленский попросил у Джонсона помощи для вступления в НАТО. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Бориса Джонсона при вступлении Украины в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у бывшего британского премьера Бориса Джонсона содействия во вступлении Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что членство в альянсе было бы лучшей гарантией безопасности Киева.

«Президент отметил, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза», — написал Ермак в своем telegram-канале. Также Зеленский и Джонсон обсудили вопрос подготовки «саммита мира».

Борис Джонсон прилетел на Украину. В начале своего визита он посетил украинские города Бучу и Бородянку. Затем он отправился в Киев для встречи с украинским президентом.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у бывшего британского премьера Бориса Джонсона содействия во вступлении Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что членство в альянсе было бы лучшей гарантией безопасности Киева. «Президент отметил, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза», — написал Ермак в своем telegram-канале. Также Зеленский и Джонсон обсудили вопрос подготовки «саммита мира». Борис Джонсон прилетел на Украину. В начале своего визита он посетил украинские города Бучу и Бородянку. Затем он отправился в Киев для встречи с украинским президентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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