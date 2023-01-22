Президент Украины Владимир Зеленский попросил у бывшего британского премьера Бориса Джонсона содействия во вступлении Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что членство в альянсе было бы лучшей гарантией безопасности Киева.
«Президент отметил, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза», — написал Ермак в своем telegram-канале. Также Зеленский и Джонсон обсудили вопрос подготовки «саммита мира».
Борис Джонсон прилетел на Украину. В начале своего визита он посетил украинские города Бучу и Бородянку. Затем он отправился в Киев для встречи с украинским президентом.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у бывшего британского премьера Бориса Джонсона содействия во вступлении Украины в НАТО. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что членство в альянсе было бы лучшей гарантией безопасности Киева. «Президент отметил, что лучшей гарантией для нас было бы членство в НАТО. Важно активно продвигать мнение о том, что наше государство должно стать членом Североатлантического союза», — написал Ермак в своем telegram-канале. Также Зеленский и Джонсон обсудили вопрос подготовки «саммита мира». Борис Джонсон прилетел на Украину. В начале своего визита он посетил украинские города Бучу и Бородянку. Затем он отправился в Киев для встречи с украинским президентом.