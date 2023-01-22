Экс-премьер Британии Борис Джонсон внезапно прибыл в Бучу

22 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Цель приезда Джонсона на Украину не раскрывается Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил два города в Киевской области — Бучу и Бородянку. Цель визита не называется. О прибытии Джонсона на Украину сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Буквально несколько дней назад беседовал с Джонсоном в Давосе. Сегодня он посетил Бучу и Бородянку», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что бывший глава британского правительства «упорно продолжает поддерживать Украину». Как отмечает ТАСС, Джонсон трижды посещал Киев после начала конфликта на Украине. Как ранее сообщала The Guardian, Джонсон «пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти». Нынешний визит Джонсона на украину, по словам собеседников издания, может подорвать авторитет нынешнего премьер-министра страны Риши Сунака. Ранее Джонсон рассматривал возможность создания новой организации для восстановления Украины.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил два города в Киевской области — Бучу и Бородянку. Цель визита не называется. О прибытии Джонсона на Украину сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Буквально несколько дней назад беседовал с Джонсоном в Давосе. Сегодня он посетил Бучу и Бородянку», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что бывший глава британского правительства «упорно продолжает поддерживать Украину». Как отмечает ТАСС, Джонсон трижды посещал Киев после начала конфликта на Украине. Как ранее сообщала The Guardian, Джонсон «пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти». Нынешний визит Джонсона на украину, по словам собеседников издания, может подорвать авторитет нынешнего премьер-министра страны Риши Сунака. Ранее Джонсон рассматривал возможность создания новой организации для восстановления Украины.