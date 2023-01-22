НАТО использует Украину как испытательный полигон для своей военной техники, жертвуя жизнями солдат украинской армии. Об этом рассказал российский политолог Сергей Марков.
«Всего несколько тысяч убили украинских солдат и дали результат для хозяев из США и НАТО. Тестирование техники жизнями украинцев активно продолжается», — заявил Сергей Марков в своем telegram-канале. Он заявил, что в результате испытаний НАТО выяснили неэффективность гаубиц М777 и решили отказаться от них.
Экс-советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Украина потеряла последнюю возможность одержать верх в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что теперь Запад воспринимает Украину как инструмент для борьбы с Россией.
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НАТО использует Украину как испытательный полигон для своей военной техники, жертвуя жизнями солдат украинской армии. Об этом рассказал российский политолог Сергей Марков. «Всего несколько тысяч убили украинских солдат и дали результат для хозяев из США и НАТО. Тестирование техники жизнями украинцев активно продолжается», — заявил Сергей Марков в своем telegram-канале. Он заявил, что в результате испытаний НАТО выяснили неэффективность гаубиц М777 и решили отказаться от них. Экс-советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Украина потеряла последнюю возможность одержать верх в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что теперь Запад воспринимает Украину как инструмент для борьбы с Россией.