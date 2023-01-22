Немецкая газета Bild собрала мемы про Шольца, отказавшегося поставлять танки Украине

23 января 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Газета Bild собрала мемы про Шольца, отказавшегося поставлять танки Украине Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкое издание Bild собрало российские шутки, посвященные канцлеру Германии Олафе Шольце, который отказался поставлять танки Украине. Газета опубликовала мемы в материале на официальном сайте. «Полковник ФСБ Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно», — приводит газета содержание одного из мемов, распространившихся в telegram-каналах. По мнению журналиста, решение канцлера Германии вызвало негативную реакцию у союзников. Кроме этого, еще приводится высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США и одурачила страны Балтии, поэтому «можно говорить о победе канцлера ФРГ». Ранее сообщалось, что после обозначения своей позиции в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 немецкое правительство столкнулось с критикой. Провокационные вопросы Шольцу о помощи Киеву начали задавать и в Бундестаге. А американское издание The New York Times писало о том, что танки Leopard стали между Украиной и Западом камнем преткновения. Спустя время немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии согласился поставить украинской стороне технику, но только после того как свои танки ей передадут США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкое издание Bild собрало российские шутки, посвященные канцлеру Германии Олафе Шольце, который отказался поставлять танки Украине. Газета опубликовала мемы в материале на официальном сайте. «Полковник ФСБ Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания героя России посмертно», — приводит газета содержание одного из мемов, распространившихся в telegram-каналах. По мнению журналиста, решение канцлера Германии вызвало негативную реакцию у союзников. Кроме этого, еще приводится высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США и одурачила страны Балтии, поэтому «можно говорить о победе канцлера ФРГ». Ранее сообщалось, что после обозначения своей позиции в вопросе поставок Украине танков Leopard 2 немецкое правительство столкнулось с критикой. Провокационные вопросы Шольцу о помощи Киеву начали задавать и в Бундестаге. А американское издание The New York Times писало о том, что танки Leopard стали между Украиной и Западом камнем преткновения. Спустя время немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Германии согласился поставить украинской стороне технику, но только после того как свои танки ей передадут США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимра Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием.