22 января 2023

В Центробанке рассказали, какой будет инфляция в России в 2023 году

В России годовая инфляция весной 2023 года опустится до 3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ: годовая инфляция весной 2023 года опустится ниже 4% Фото:

Годовая инфляция в России весной 2023 года может ненадолго опуститься до 3%. Такие сведения отметил Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».

«Годовая инфляция в России весной 2023 г. может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы», — передают «Ведомости». По прогнозу главного аналитика «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дениса Попова, годовая инфляция в РФ уйдет ниже 4% уже к концу I квартала, а во II квартале будет уже около 3%. При этом директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг допустил, что годовая инфляция опустится ненадолго, а затем вновь начнет расти.

В декабре годовая инфляция в России уменьшилась до 11,98%. В ЦБ отмечали, что в России создаются условия для дальнейшего снижения инфляции. По ранее предоставленным данным Банка РФ, она прогнозируется на уровне 5—7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.

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Годовая инфляция в России весной 2023 года может ненадолго опуститься до 3%. Такие сведения отметил Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен». «Годовая инфляция в России весной 2023 г. может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы», — передают «Ведомости». По прогнозу главного аналитика «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дениса Попова, годовая инфляция в РФ уйдет ниже 4% уже к концу I квартала, а во II квартале будет уже около 3%. При этом директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг допустил, что годовая инфляция опустится ненадолго, а затем вновь начнет расти. В декабре годовая инфляция в России уменьшилась до 11,98%. В ЦБ отмечали, что в России создаются условия для дальнейшего снижения инфляции. По ранее предоставленным данным Банка РФ, она прогнозируется на уровне 5—7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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