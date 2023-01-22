В Центробанке рассказали, какой будет инфляция в России в 2023 году

В России годовая инфляция весной 2023 года опустится до 3%

23 января 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ: годовая инфляция весной 2023 года опустится ниже 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Годовая инфляция в России весной 2023 года может ненадолго опуститься до 3%. Такие сведения отметил Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен». «Годовая инфляция в России весной 2023 г. может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы», — передают «Ведомости». По прогнозу главного аналитика «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дениса Попова, годовая инфляция в РФ уйдет ниже 4% уже к концу I квартала, а во II квартале будет уже около 3%. При этом директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг допустил, что годовая инфляция опустится ненадолго, а затем вновь начнет расти. В декабре годовая инфляция в России уменьшилась до 11,98%. В ЦБ отмечали, что в России создаются условия для дальнейшего снижения инфляции. По ранее предоставленным данным Банка РФ, она прогнозируется на уровне 5—7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.

Годовая инфляция в России весной 2023 года может ненадолго опуститься до 3%. Такие сведения отметил Центробанк РФ в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен». «Годовая инфляция в России весной 2023 г. может временно опуститься ниже 4% на эффекте высокой базы», — передают «Ведомости». По прогнозу главного аналитика «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дениса Попова, годовая инфляция в РФ уйдет ниже 4% уже к концу I квартала, а во II квартале будет уже около 3%. При этом директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг допустил, что годовая инфляция опустится ненадолго, а затем вновь начнет расти. В декабре годовая инфляция в России уменьшилась до 11,98%. В ЦБ отмечали, что в России создаются условия для дальнейшего снижения инфляции. По ранее предоставленным данным Банка РФ, она прогнозируется на уровне 5—7% в 2023 году и до 4% в 2024 году.