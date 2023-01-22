Правительство РФ перенесло строительство автомагистралей на пять лет 23 января 2023 в 05:02 Размер текста - 17 + В России пересмотрены планы по строительству автодорог на ближайшие пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России перенесло запланированное ранее финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара на пять лет. Согласно плану, бюджет выделят только на их проектирование. «Речь идет лишь о его проектировании, которое начнется не раньше 2026 года: финансирование сокращено с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. Аналогичная участь постигла южный обход Краснодара, финансирование которого уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей», — сообщает « Коммерсант» , ссылаясь на план. В Минтрансе пояснили, что коррективы внесены с учетом сокращения бюджета. «Уже начатые стройки закончат, новые пока начинать не будут, за исключением обходов отдельных городов», — передает издание. При этом, ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объем финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей, передает RT. Правительство России перенесло запланированное ранее финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара на пять лет. Согласно плану, бюджет выделят только на их проектирование. «Речь идет лишь о его проектировании, которое начнется не раньше 2026 года: финансирование сокращено с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. Аналогичная участь постигла южный обход Краснодара, финансирование которого уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на план. В Минтрансе пояснили, что коррективы внесены с учетом сокращения бюджета. «Уже начатые стройки закончат, новые пока начинать не будут, за исключением обходов отдельных городов», — передает издание. При этом, ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объем финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям