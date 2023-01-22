В партии Вучича обеспокоены из-за его возможной отставки

Президент Сербии Александр Вучич, возглавляющий Сербскую прогрессивную партию (СПП), может объявить об уходе с поста лидера, что станет мрачным сценарием для страны. Об этом заявил сообщил председатель исполкома партии Дарко Глишич.
«Если президент Вучич останется при своем [мнении] и подаст в отставку, я думаю, это конец партии и конец карьеры», — сообщил Глишич в эфире телеканала Pink. По его мнению, это станет самым «мрачным сценарием» для Сербии.
Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. Вучич уже около десяти лет является выдающимся сербским политиком, а его Сербская прогрессивная партия доминирует в парламенте. Недавно Вучич поблагодарил власти России за поддержку Сербии.
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Президент Сербии Александр Вучич, возглавляющий Сербскую прогрессивную партию (СПП), может объявить об уходе с поста лидера, что станет мрачным сценарием для страны. Об этом заявил сообщил председатель исполкома партии Дарко Глишич. «Если президент Вучич останется при своем [мнении] и подаст в отставку, я думаю, это конец партии и конец карьеры», — сообщил Глишич в эфире телеканала Pink. По его мнению, это станет самым «мрачным сценарием» для Сербии. Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. Вучич уже около десяти лет является выдающимся сербским политиком, а его Сербская прогрессивная партия доминирует в парламенте. Недавно Вучич поблагодарил власти России за поддержку Сербии.