В партии Вучича обеспокоены из-за его возможной отставки

23 января 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

В Сербской прогрессивной партии заявили о готовности Александра Вучича покинуть пост лидера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент Сербии Александр Вучич, возглавляющий Сербскую прогрессивную партию (СПП), может объявить об уходе с поста лидера, что станет мрачным сценарием для страны. Об этом заявил сообщил председатель исполкома партии Дарко Глишич. «Если президент Вучич останется при своем [мнении] и подаст в отставку, я думаю, это конец партии и конец карьеры», — сообщил Глишич в эфире телеканала Pink . По его мнению, это станет самым «мрачным сценарием» для Сербии. Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК . Вучич уже около десяти лет является выдающимся сербским политиком, а его Сербская прогрессивная партия доминирует в парламенте. Недавно Вучич поблагодарил власти России за поддержку Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич, возглавляющий Сербскую прогрессивную партию (СПП), может объявить об уходе с поста лидера, что станет мрачным сценарием для страны. Об этом заявил сообщил председатель исполкома партии Дарко Глишич. «Если президент Вучич останется при своем [мнении] и подаст в отставку, я думаю, это конец партии и конец карьеры», — сообщил Глишич в эфире телеканала Pink. По его мнению, это станет самым «мрачным сценарием» для Сербии. Ранее Александр Вучич заявлял, что после завершения своего второго президентского срока в 2027 году он не намерен остаться на этом посту, передает МК. Вучич уже около десяти лет является выдающимся сербским политиком, а его Сербская прогрессивная партия доминирует в парламенте. Недавно Вучич поблагодарил власти России за поддержку Сербии.