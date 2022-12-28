28 декабря 2022

Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии

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Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Александр Вучич выразил благодарность РФ за поддержку Сербии Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Сербия выражает благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косова и Метохии во время эскалации конфликта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает <…>. Спасибо им за политическую поддержку», — сказал Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк». Сербский лидер также выразил благодарность Китаю и Индии за оказываемую дипломатическую помощь.

Недавнее обострение конфликта было связано с осуждением президента Сербии действий премьер-министра Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. Кроме того, 12 декабря в СМИ появилась информация о закрытии школ, которые функционируют в рамках сербской системы образования на севере Косова.

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Сербия выражает благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косова и Метохии во время эскалации конфликта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Бесконечное количество раз я скажу спасибо России за поддержку, которую она нам оказывает <…>. Спасибо им за политическую поддержку», — сказал Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк». Сербский лидер также выразил благодарность Китаю и Индии за оказываемую дипломатическую помощь. Недавнее обострение конфликта было связано с осуждением президента Сербии действий премьер-министра Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. Кроме того, 12 декабря в СМИ появилась информация о закрытии школ, которые функционируют в рамках сербской системы образования на севере Косова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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