В правительстве РФ указали на ключевой недостаток электромобилей в России

Вице-премьер Абрамченко: в России не хватает системы утилизации для запуска производства электроавтомобилей

23 января 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

В России нет технологи по утилизации электроавтомобилей, заявила Виктория Абрамченко Фото: Илья Московец © URA.RU Внедрять электроавтомобили в России стоит аккуратно из-за отсутствия системы для их утилизации на данный момент. Об это рассказала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. «Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин. Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили», — заявила Абрамченко РИА Новости. Так она ответила на вопрос о запуске в массовое производство электроавтомобилей в России. Электроавтомобили обладают рядом преимуществ перед обычным транспортом. Например, они не выбрасывают углекислый газ в атмосферу. В 2021 году в России стали выдавать кредиты на покупку экологичных машин. В том же году в «АвтоВАЗе» рассказали, что компания готова запустить массовое производство электроавтомобилей при наличии на них высокого спроса. В 2023 году Абрамченко рассказала, что в России планируется выпуск люксовых автомобилей Aurus в электрической версии.

Внедрять электроавтомобили в России стоит аккуратно из-за отсутствия системы для их утилизации на данный момент. Об это рассказала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. «Очень аккуратно, потому что пока не вижу систем утилизации этих машин. Я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили», — заявила Абрамченко РИА Новости. Так она ответила на вопрос о запуске в массовое производство электроавтомобилей в России. Электроавтомобили обладают рядом преимуществ перед обычным транспортом. Например, они не выбрасывают углекислый газ в атмосферу. В 2021 году в России стали выдавать кредиты на покупку экологичных машин. В том же году в «АвтоВАЗе» рассказали, что компания готова запустить массовое производство электроавтомобилей при наличии на них высокого спроса. В 2023 году Абрамченко рассказала, что в России планируется выпуск люксовых автомобилей Aurus в электрической версии.