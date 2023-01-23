Сотрудники органов безопасности ЛНР нашли в Кременском районе 306 килограммов взрывчатки в тайнике у украинского военного. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
«В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка. Общий вес взрывчатого вещества 306 килограммов», — приводит РИА Новости заявление источника.
По его словам, тайник был расположен в домостроении. Там нашли 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства, пять танковых снарядов и два осколочно-фугасных снаряда. Сотрудники органов безопасности проводят дальнейшие мероприятия для предотвращения терактов.
Кудряшовку освободили российские военные в ходе спецоперации на Украине. В результате ЛНР вошла в состав России после проведения там референдума.
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Сотрудники органов безопасности ЛНР нашли в Кременском районе 306 килограммов взрывчатки в тайнике у украинского военного. Об этом рассказал источник в силовых структурах. «В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка. Общий вес взрывчатого вещества 306 килограммов», — приводит РИА Новости заявление источника. По его словам, тайник был расположен в домостроении. Там нашли 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства, пять танковых снарядов и два осколочно-фугасных снаряда. Сотрудники органов безопасности проводят дальнейшие мероприятия для предотвращения терактов. Кудряшовку освободили российские военные в ходе спецоперации на Украине. В результате ЛНР вошла в состав России после проведения там референдума.