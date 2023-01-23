Бизнесмен Потатин: Россия была готова к конфискации активов с 1917 года

23 января 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Россия с 1917 года готова к конфискации имущества, заявил Владимир Потанин Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к конфискации активов Западом, так как уже проходила подобный опыт в 1917 году. Об этом заявил российский бизнесмен Владимир Потанин, занимающий второе место по стране в рейтинге Forbes. «Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — заявил Потанин в разговоре с агентством РБК. Бизнесмен связывает понятие «прививка» со «скрытой формой воровства», которую применяют страны Запада при конфискации российских активов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали замораживать российские активы и использовать их в своих целях. 9 октября в Bloomberg написали, что Еврокомиссия готовит механизм, который позволит использовать замороженные деньги России для того, чтобы спонсировать Украину. 22 января МИД Финляндии заморозила активы россиян на сумму в 187 миллионов евро, передает RT.

Россия готова к конфискации активов Западом, так как уже проходила подобный опыт в 1917 году. Об этом заявил российский бизнесмен Владимир Потанин, занимающий второе место по стране в рейтинге Forbes. «Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — заявил Потанин в разговоре с агентством РБК. Бизнесмен связывает понятие «прививка» со «скрытой формой воровства», которую применяют страны Запада при конфискации российских активов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали замораживать российские активы и использовать их в своих целях. 9 октября в Bloomberg написали, что Еврокомиссия готовит механизм, который позволит использовать замороженные деньги России для того, чтобы спонсировать Украину. 22 января МИД Финляндии заморозила активы россиян на сумму в 187 миллионов евро, передает RT.